L'exprofessor de l'escola Baltasar Segú de Valls nega davant el jutge haver abusat de menors

Sortida per una porta lateral

L'exprofessor de l'de, a qui diversos alumnes van denunciar per suposatsa finals dels anys 90, ha declarat aquest dilluns al jutjat i ha negat les acusacions responent només preguntes del seu advocat.El cas es troba en fase d'instrucció després que set exalumnes de l'escola el denunciessin el novembre de l'any passat. Les defenses de les víctimes tenen visions contraposades sobre la possible obertura de judici oral., advocat d’ofici d’una de les víctimes, ha manifestat que els fets han prescrit, que "no hi ha cas". En canvi, l’advocada, defensora de quatre denunciants, ha insistit que la prescripció no afectaria a tots els casos que s'han fet públics.La setmana passada van declarar al jutjat de Valls cinc víctimes, entre les quals, Marc Pedraza, el primer que va fer públic el presumpte cas d'abusos sexuals. També van prestar declaració com a testimonis diversos professors de l'escola. La informació que van proporcionar els va deixar "en xoc", en paraules de Granja. La mateixa advocada ha expressat que les declaracions de la comunitat educativa serviran per "esclarir els fets" i "donar solidesa a la versió dels perjudicats".Els cinc casos denunciats haurien passat fa més de vint anys, a finals dels anys 90. Calvo ha dit que ell no ha "promogut" aquest procés judicial i ha considerat que les denúncies tenen l'origen en un "míting". "Revisada tota la legislació aplicable, aquests fets han prescrit", ha detallat.L'exprofessor acusat de presumptes abusos sexuals ha arribat a la seu judicial a tres quarts de deu del matí, i minuts més tard, s'ha presentat el seu advocat. Només ha respost breument les preguntes del seu defensor. Posteriorment, el jutge que instrueix el cas ha permès a l'acusat sortir per una porta lateral per evitar l'accés principal, on l'esperaven els mitjans de comunicació.