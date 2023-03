Candidats a les eleccions municipals 2023 a Reus: llista completa

Teresa Pallarès (Junts), l'opció de continuïtat

Junts (Carles Pellicer) : 7 regidors.

Reus encara aquest proper mes de maig unes eleccions municipals molt especials: hi haurà relleu sí o sí a l'alcaldia, perquèha decidit apartar-se de la política i donar pas, en la candidatura de Junts, a la fins fa poc delegada del Govern. Aquest relleu, a més a més, serà amb gairebé tota probabilitat en clau femenina: o bé Pallarès, o bé(PSC), o bé(ERC) podrien ocupar el càrrec de màxima responsabilitat de la capital del Baix Camp. Juntament amb aquestes tres, cinc candidatures més estan liderades per dones, mentre que altres tres -per ara- tenen un home com a cap de llista.Que la ciutat experimenti un canvi en la seva gestió o que continuï com fins ara depèn, en gran part, del paper que pugui exercir la candidata de Junts. Pallarès ven la seva experiència com un dels principals reclams de cara a l'electorat. Nascuda fa 58 anys a Marçà, al Priorat, ha estat regidora a Reus, diputada al Parlament, subdelegada del govern espanyol i delegada del Govern. Amb passat socialista, Pallarès va fer el pas a l'independentisme arran del procés, i la seva figura pot ser clau de cara als pactes que s'hauran d'establir un cop obtinguts els resultats.Els republicans van obtenir un gran resultat a les eleccions municipals de l'any 2019. Llauradó, que malgrat la pujada no va guanyar a Pellicer, va mostrar-se satisfeta i durant aquests quatre anys ha adquirit experiència com a primera dona presidenta de la Diputació de Tarragona. Per ara, no aclareix si repetiria encapçalant el màxim ens de la demarcació, però sí que es posiciona com una de les principals opcions.Andreu Martín no serà el cap de llista dels socialistes a Reus per motius de salut física i emocional. El substitueix Guaita, que arriba des del Congrés amb experiència en política estatal per provar de presentar una alternativa política i eventualment recuperar una alcaldia que va ser del PSC entre els anys 1979 i 2011 de manera ininterrompuda.Débora García es tornarà a presentar com a cap de llista de Ciutadans aquest 2023. García, però, és probable que no pugui repetir els resultats anteriors i que la seva formació quedi fora del plenari, a causa de la crisi existent al partit taronja. Per contra, aquests vots els podrien recollir des del PSC, però sobretot des del PP i des de Valents. Sílvia Virgili és la flamant candidata popular, amb Sebastià Domènech com a número 2. Si no hi ha sorpreses, podrien recuperar la representació perduda al 2019 i els podria acompanyar una altra força espanyolista: Vox, si bé la ultradreta encara no ha confirmat si concorrerà o no a les eleccions de la capital del Baix Camp. La tercera candidatura dins d'aquest espai és Valents, que presenta Dolors Compte com a alcaldable, una ex-socialista.Mentre per dalt Junts, ERC i PSC es disputen l'àmbit central del tauler, l'esquerra alternativa planteja una altra batalla. Dels 6 representants aconseguits quan David Vidal era el cap de llista de la CUP, al 2015, enguany l'electorat tindrà més on triar. A l'expectativa que potser alguna de les llistes es quedi fora, el seu paper el dia de la votació de la investidura pot ser clau. David Vidal i la seva plataforma Reus en moviment planteja múltiples punts en comú amb la CUP, però alhora es dirigeix a l'espai dels Comuns, que intenten des de fa anys recuperar l'antiga representació d'ICV-EUiA. La cupaire Mònica Pàmies serà la nova candidata del partit, prenent el relleu de Marta Llorens i d'Edgar Fernàndez, i repeteix com a líder dels comuns Nazaret Troya, que al 2019 es va quedar a molt pocs vots d'assolir una regidoria.La batalla que hi haurà per l'alcaldia pot fer concentrar el vot per dalt i deixar sense gaires opcions les formacions amb menys suport. Ara Reus, però, ha mantingut un gruix de votants estable en tres comicis consecutius, i res no fa pensar que no pugui mantenir el seu paper clau en futurs pactes. A més, Rubio ha aconseguit un revulsiu important: l'acord amb el PDECat els apropa a un electorat que pugui preferir no votar Junts pels seus posicionaments en l'àmbit nacional.Anteriorment al PSC, repeteix com a candidat independent Valentín Rodríguez, que liderarà una altra llista municipalista, Entre Veïns. Els suports que reculli poden decantar la balança tant la nit electoral com a l'hora de formar govern, en cas que accedeixin al saló de plens.Aquests van ser els resultats de les eleccions municipals del 2019 a Reus, amb una participació del 60,7% de l'electorat que va escollir els 27 regidors: