Covestro posa en marxa a Tarragona una nova planta de clor a escala mundial

ha engegat auna nova planta per a la producció dea escala global. Es tracta, segons la companyia, de "la primera planta de producció de clor del món basada en la tecnologia ODC (càtode d'oxigen despolaritzat), altament innovadora i energèticament eficient, desenvolupada per Covestro i els seus partners".La nova planta garanteix un "subministrament eficient, més sostenible, independent i permanent de clor i insulsa càustica per a la producció dea Tarragona". Aquesta instal·lació reforçarà la xarxa europea de producció de MDI, un precursor per a lautilitzada per aïllar aparells de refrigeració i edificis. La planta, que ha suposat una inversió de, ha permès la creació deLa nova planta de clor és la primera del món a escala industrial que utilitza la innovadora tecnologia de càtode d'oxigen despolaritzat (ODC). Aquesta tecnologia ha estat desenvolupada per Covestro en col·laboració amb la companyia alemanya. En comparació amb l'convencional, actualment predominant, aquest nou procés requereix un, la qual cosa es tradueix en un. A la nova planta de Tarragona, aquesta innovació pot evitar fins aen comparació amb els mètodes ja existents – basat en el mix energètic a l'inici de la planificació de la construcció, el 2018. D'aquesta manera, la nova planta contribuirà de manera important a l'objectiu de Covestro de ser operacionalment neutra des del punt de vista climàtic el 2035.El clor s'utilitza a la planta com a primera matèria per a la producció de MDI, un precursor per a la fabricació d'escumes rígides de poliuretà com les utilitzades per produir solucions d'aïllament energèticament eficients per a edificis o dispositius de refrigeració. El 2019, el mercat mundial de MDI va tenir un volum de, i s'espera que segueixi creixent a llarg termini. A més de clor, la planta també produirà insulsa càustica per als mercats ibèric i europeu. Tant el clor com la insulsa càustica són dos productes químics bàsics indispensables per a la indústria química, a més de constituir una matèria primera clau per a molts altres sectors estratègics., director General de Covestro a Espanya, ha apuntat: "L'arribada d'aquesta planta ens permet reforçar significativament la producció de MDI de Covestro a Tarragona. Disposar d'un subministrament propi, independent i permanent de clor ens garanteix augmentar, encara més, l'eficiència i la competitivitat del nostre centre de MDI A més, la nova planta també reforça la posició de Tarragona com a referent de la química al sud d'Europa, promou el desenvolupament econòmic i social de la zona, i genera, tant directament com indirectament, nous llocs de treball. Per això, vull agrair sincerament a tots els meus companys que han contribuït amb la seva feina a l'èxit d'aquest projecte."