Concurs d’idees per transformar l'entorn dels edificis de l'Autoritat Portuària de Tarragona

Elha publicat la licitació d’unper seleccionar el millor projecte per a realitzar laal passeig de l'Escullera. La idea finalista del concurs servirà de base per a la redacció del projecte executiu que crearà un gran parc urbà de 8.000 metres quadrats al voltant de la seu institucional i de la seu administrativa de l’APT.Les persones professionals i empreses interessades tenen un termini de, des de la publicació de la licitació del concurs, per presentar una sol·licitud electrònicament mitjançant laEl concurs elaborat per la Direcció d’Infraestructures i Conservació del Port està plantejat en 3 fases. Una primera d’anàlisi i admissió de propostes; una segona, de selecció i invitació a les 5 millors solucions i, finalment, l’elecció de l’opció guanyadora. Un jurat format per 6 persones, professionals, expertes i independents de l’APT, seran les encarregades de designar les millors propostes.L’entorn urbà on es proposa actuar és el tram final del, i l’espai definit pel límit marcat per les vies de tren i l’estació de Tarragona, el final del, el límit fronterer amb el, l’inici del KM0, l’entorn més immediat als dos edificis de l’APT (institucional i administratiu) i la zona de l’edifici deEl Port Tarragona subministrarà informació topogràfica, planimetria, imatges, etc. així com, informació dels serveis existents, estudis geotècnics o estudis i projectes fets de les zones d’actuació proposades al concurs d’idees.El Port Tarragona té especial interès que totes les propostes que es presentin al concurs de projectes estudiïn i plantegin solucions que tinguin en compte la, l’eficiència energètica i l’aprofitament de les. La jardineria adaptada al clima, l’ús de paviments filtrants i gestió de les aigües fluvials, juntament amb la millora de la mobilitat urbana en tots els seus vessants i la priorització de la mobilitat sostenible (vianants i bicicleta) són els altres factors en els que posa èmfasi aquest concurs.Per altra banda, s'assenyala el reaprofitament dels elements existents actualment, la reutilització de residus, la consideració dels usos de l’entorn i dels elements singulars i, la coherència i integració amb futurs projectes urbanístics de l’entorn Port-Ciutat.La idea guanyadora serà la responsable de la redacció del projecte executiu en un termini de màxim de 4 mesos amb un(IVA exclòs), dels quals 85.000 euros es destinen per a la redacció final del projecte i 20.000 euros per a la posterior assistència tècnica a la direcció de l’obra.Les 4 idees finalistes però no guanyadores, tindran una compensació econòmica per participar de 4.500 euros (IVA no inclòs) cadascuna. La publicació de l’adjudicatari i, guanyador del concurs, es preveu es publiqui al voltant del mes d’abril de 2023.