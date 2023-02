L'humor i la ciència es donen la mà a la primera edició del Neurona Fest d'Altafulla

Humoristes de renom al Neurona Fest

Un festival amb voluntat de créixer

Entendre què passa al nostre cervell quan ens expliquen un acudit o vivim una situació còmica. Amb aquesta premissa ha nascut el, el Festival de, que se celebra fins aquest dissabte a. El programa combina monòlegs còmics d'artistes de renom amb xerrades científiques sobre neurologia i intel·ligència artificial.El director del certamen,, ha afirmat que la voluntat del festival és explorar les connexions entre aquests dos àmbits amb una programació per a tots els públics. Els actes s'han repartit en diferents espais culturals de la ciutat, com l'Era del Senyor o el casal auditori de la Violeta. L'organització preveu tancar aquesta primera edició del Neurona Fest amb un miler d'espectadors.La primera edició del Neurona Fest ha programat activitats per a dues jornades en espais culturals diversos d'Altafulla. En el conjunt de la proposta, la ciència té un protagonisme especial amb xerrades sobre neurologia i intel·ligència artificial. Entre les temàtiques en què s'han centrat les conferències destaquen els mecanismes cerebrals davant l'humor, les possibilitats de la intel·ligència artificial en aquest àmbit o la combinació entre xarxes socials i comèdia. Les xerrades, impartides per experts en la matèria, són conduïdes per periodistes i còmics.En una de les xerrades organitzades en aquesta primera edició del festival es debatrà sobre la possibilitat que la intel·ligència artificial sigui capaç de fer-nos riure. En aquest aspecte, el professor en neurociència a la universitat d'A Corunya,, ha assenyalat que no hem de tenir "por" a la intel·ligència artificial atès que es tracta d'una invenció humana "que seria molt difícil que se'n n'anés de les mans".En la seva xerrada, Mariño ha parlat sobre com el cervell reacciona davant l'humor. El científic ha apuntat que existeix un sistema de "detecció d'incongruències" davant una narrativa o un acudit, que en detectar un "error" en el relat, produeix plaer i es transforma en el riure.Pel que fa als monòlegs, el festival ha comptat amb humoristes de renom, com és el cas de Carmen Romero, Héctor de Miguel 'Quequé', Yunez Chaib, Paula Púa o Adri Romeo. D'altra banda, el festival fa una clara aposta pel talent local i emergent. En aquest sentit, ha organitzat un concurs de comèdia amb una vintena de participants amateurs. Els finalistes compartiran escenari amb els còmics professionals aquest dissabte al casal auditori La Violeta.De cara a pròximes edicions, l'organització preveu ampliar el ventall científic de les xerrades i no descarta introduir la ciència als monòlegs còmics. Entre altres temàtiques, una de les propostes podria ser parlar de les recerques sobre el sistema endocrí i la seva vinculació amb l'estat d'humor de les persones.El director del Neurona Fest, Juan Cruz, ha valorat positivament la rebuda per part del públic i ha calculat que en aquesta primera edició podrien assolir el miler de participants. La voluntat a curt termini és consolidar el format i seguir creixent, tant pel que fa a programació de xerrades com la durada del festival.