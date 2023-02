Mor per una caiguda un jove al Roquer de Torredembarra

Lainforma de la mort d'un home jove, de trenta-dos anys, ahir a la nit al. S'ha determinat que la mort es va produir per una caiguda accidental "per negligència del finat", a l'espera del resultat de l'autòpsia i les proves toxicològiques.Prop de les nou del vespre, un home i una dona passejaven el seu gos pel Roquer, quan aquest va caure (sense patir cap lesió). Posteriorment, el jove que es trobava en aquella zona va caure accidentalment quan es va apropar massa a la vora per mirar el gos i va perdre l'equilibri. La caiguda va ser des d'uns 10 metres.El germà de la víctima va baixar a ajudar-lo en un espai on havia quedat atrapat mentre s'activaven els serveis d'emergència, arran de la trucada al 112 de la parella propietària del gos. Al lloc, s'hi van desplaçar dues patrulles de la Policia Local, Bombers, dues ambulàncies del SEM, un helicòpter i una embarcació de Salvament Marítim i Mossos d'Esquadra. Tot i estar conscient en un primer moment, més tard va patir unai malgrat els esforços del personal sanitari per reanimar-lo va acaba morint al mateix Roquer. Per aquest motiu, es va requerir la presència de la comitiva judicial. El jove mort era d'origen polonès i es trobava de pas a Torredembarra.