Cau un grup criminal responsable d'una onada de robatoris al Catllar

Elshan desarticulat un grup criminal molt actiu relacionat amb una onada dedelper les festes de. Entre els dies 29 i 31 de desembre es van registrar fins a set robatoris a cinc habitatges d'urbanitzacions del Catllar separats per una distància de poc més d'un quilòmetre.En dos dels casos, els lladres van accedir en una mateixa casa en diferents dies. Els Mossos han detingut els quatre membres de l'organització criminal –tres homes d'entre 44 i 48 anys i una dona de 24- que sumen un total de 39 antecedents, principalment per fets contra el patrimoni. El mateix grup criminal està relacionat amb almenys 12 robatoris similars comesos aArran de la bateria de robatoris al Tarragonès, els Mossos d'Esquadra van crear un equip conjunt d'investigació. Els autors escollien cases disperses ubicades en les zones més frontereres d'urbanitzacions, sempre envoltades deamb l'objectiu de poder garantir-se la fugida del lloc. La manera d'accedir en els domicilis escollits sempre era la mateixa.Després de saltar la tanca de la finca, escalaven les cases per entrar a les plantes superiors i un cop allà les forçaven portes i finestres amb diverses eines. Tots els fets es van produir en la mateixa franja horària, entre darrera hora de la tarda i primera hora de la nit. En un dels casos, i per tal d'assegurar-se la fugida, van amenaçar les víctimes amb un ganivet.Els investigadors de la policia van establir com a principal hipòtesi que es tractava d'un grup que es desplaçava amb vehicle i l'estacionava en una zona boscosa pròxima als domicilis que havien escollit per anar-hi tot seguit caminant i cometre els robatoris. Un cop amb el botí, els lladres desfeien el camí i fugien amagant eines i part dels objectes sostrets entre la vegetació de l'entorn boscós per evitar aixecar sospites en cas de ser aturats per la policia. Justament el 2 de gener, una patrulla va aturar i identificar els quatre ocupants d'un vehicle que provenia del Catllar. Els agents van comprovar que no duien cap eina ni objecte procedent d'un possible robatori, motiu pel qual van poder continuar el viatge.Aquesta identificació però, va permetre estrènyer encara més el cercle al voltant dels quatre investigats. Un cop es van obtenir tots els indicis que acreditaven la participació de les quatre persones identificades aquell dia amb els fets investigats, el 25 de gener es va dur a terme un dispositiu de localització i detenció, així com dues entrades a dos domicilis de(Garraf) i(Baix Penedès). A banda de les eines utilitzades per cometre aquest tipus de robatoris, en els habitatges dels detinguts s'hi va trobar una col·lecció de 14 rellotges de dona d'alta gamma.Un cop es van diligenciar i classificar tots els objectes sostrets i amb la corresponent autorització judicial, els investigadors van iniciar les gestions per tal de retornar-los als seus legítims propietaris. Els quatre detinguts van passar a disposició del jutjat d'instrucció número 6 de Tarragona, el titular del qual va decretar l'ingrés a presó de tots quatre.