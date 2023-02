Enxampen a Tarragona l'autor de dos abocaments irregulars

En només dos dies de diferència, els tècnics de Neteja Pública i els agents de la Unitat de Medi Ambient de la(UMA) de, han tingut coneixement i han denunciat dos abocaments incontrolats en dues zones boscoses diferents al terme municipal, al mateix autor.D'una banda, aquest dissabte 28 de gener els agents reben una trucada denunciant un abocament amb molts objectes voluminosos, a la zona de la. Un cop detectat i mitjançant inspecció ocular dels residus abocats, així com realitzant les investigacions oportunes, detecten l'autor del presumpte abocament. Finalment aquesta persona és citada a comissaria per tal de reconèixer els fets i notificar-li la sanció corresponent, de 4.001 euros segons la Llei de Residus.D'altra banda, el dilluns 30 de gener s'avisa d'un segon abocament per la zona deenmig del bosc i de la mateixa manera que l'anterior, un cop detectat, es realitza una nova inspecció ocular i investigacions oportunes i es detecta que es tracta del mateix infractor. Per la qual cosa la sanció torna a ser de 4.001 euros.D'altra banda, aquest dimarts 31 de gener a la matinada, a la, un encarregat de la Neteja va detectar un abocament de cartrons fora del contenidor i l'endemà, al mateix punt, un nou abocament, aquesta vegada de llums fluorescents i elements d'il·luminació, també al costat dels contenidors. Aquest ho trasllada als agents de la UMA i una vegada més es personen al lloc dels fets i n'identifiquen el responsable que resulta ser el mateix autor en els dos casos. Se li imposa una sanció de lleu per la Llei de Residus de 1.000 euros.Aquest passat any 2022 s'han imposat, amb imports que van dels 1.000 als 4.001 euros. Amb les sancions, el seguiment continuat i neteja i control setmanal dels abocaments s'han reduït els punts de grans abocaments històrics del municipi, en els darrers anys.