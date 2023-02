El regidor de Junts a Altafulla plega

Per motius personals i professionals renuncio a l’acta de regidor de l’Ajuntament d’#Altafulla Ha estat un honor servir la ciutadania del meu poble durant aquest temps. — Hèctor López Bofill 🎗 (@lopezbofill) February 3, 2023

L'únic regidor deper Altafulla,, ha comunicat aquest divendres la seva renúncia com a càrrec polític i a la seva acta de regidor. Segons ha afirmat, laes produeix "per motius personals i professionals", tot just 10 mesos després de la moció de censura que ell ivan protagonitzar contra l'ara exalcalde Jordi Molinera.López-Bofill ha protagonitzat diferents moments tensos durant tot el mandat. Va liderar la llista de Junts al municipi al 2019, ambcom a número 2. Arran del trencament a nivell nacional de Junts i el PDeCAT, Rofas va abandonar el grup municipal i va passar a ser considerat "no adscrit", si bé des de llavors assegurava que parlava en nom del. Aquest va ser un dels molts motius de conflicte al principi de mandat.També amb eli la seva regidora,, el regidor Hèctor López-Bofill ha protagonitzat algunes picabaralles al ple. Durant un temps breu responsable d'Educació, Cultura i Esports, López-Bofill va acabar plegant com a integrant del govern el passat mes de setembre . La seva renúncia com a regidor culmina un mandat que a Altafulla es recordarà per un llistat de polèmiques sense aturador.