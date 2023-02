L'Ajuntament de Montblanc impulsa un nou festival de música a l'estiu per suplir la marxa de l'Acampada Jove

L'ha impulsat un nou festival de música per al pròxim 8 de juliol per tal de suplir la marxa de l'l'any 2021. Durant onze anys, el certamen organitzat per lesva suposar un revulsiu econòmic per al municipi de laAra, el consistori espera recuperar-ho a través del. Segons ha explicat a l'ACN el regidor de Festes de l'Ajuntament de Montblanc,, es tracta de "tornar a posar un festival de primer nivell" al municipi i al conjunt de la comarca. Juntament amb, han dissenyat un programa, en quèen són els caps de cartell.L'Ajuntament de Montblanc i Abril Producciones esperen que unes 5.000 persones es desplacin fins a la capital de la Conca de Barberà el. A banda de Doctor Prats i Lildami, el programa també inclou les actuacions d'i el grup local. De fet, els organitzadors han destacat que una de les premisses d'aquest nou certamen és queLa primera edició del Montblanc Fest. "No descartem que la gent pugui venir a passar el cap de setmana i acampar", ha anunciat el regidor de Festes del consistori, Santi Porta.En la mateixa línia, s'ha mostrat el director d'Abril Producciones,, qui constata que malgrat que l'edició d'enguany és una "primera prova" per conèixer quina és l'acceptació del públic, l'objectiu és ampliar-ho i que es converteixi "en un festival de referència a Catalunya i a l'Estat".Solís ha defensat que tant Montblanc com el conjunt la Conca de Barberà "es un espai estratègic" que "necessitava un gran esdeveniment" amb les característiques del Montblanc Fest. Amb el nou certamen, els organitzadors esperen que el municipi i el seu teixit econòmic i cultural recuperin la sinergia aconseguida amb l'Acampada Jove durant més d'una dècada.