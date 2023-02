Tot a punt per a la celebració del Cós Blanc de Salou

ja ho té tot a punt per a la celebració del dia gran de la, el. La gran desfilada tindrà lloc demà dissabte, 4 de febrer, amb la participació de fins aA les 11 del matí, les colles participaran a la cercavila de, amb sortida des del, passant per carrer Carrilet, carrer Barcelona, passeig Jaume I, i fins a l’estació d’autobusos; i tornada pel passeig Jaume I, carrer Barcelona, via Roma, i arribada, de nou, al carrer Advocat Gallego. En el decurs d’aquesta desfilada es durà a terme el concurs per escollir la, la millor carretel·la i la millor coreografia.Un cop finalitzada la cercavila de lluïment, es farà el vermut popular i la Zona Jove a l’Envelat; així com el concert de Festa Major, amb l’orquestra Selvatana, a partir de les 5 de la tarda.La festa gran, però, serà a partir de les set de la tarda, quan es podrà gaudir del famós espectacle de llums, so i color: el Cós Blanc, on s’espera l’assistència de més d’entre 30.000 i 45.000 persones. Durant la desfilada, els 20 canons instal·lats al llarg del carrer Ciutat de Reus llençaran unes 25 tones de confeti.Es podrà gaudir de més dei de, de la música a càrrec del DJ Moncho, i de la veu de l’speaker Juanma Hidalgo.El recorregut serà el següent: sortida des del carrer Advocat Gallego, carrer Carrilet, carrer de Joan Manuel Muñoz, carrer Ciutat de Reus, via Roma, carrer Barcelona i carrer de les Sínies; tornant a passar, en una segona volta, per carrer Ciutat de Reus, via Roma i carrer Barcelona.Per continuar gaudint de la festa, la ciutadania es podrà traslladar fins a l’Envelat, on se celebrarà el gran ball, a càrrec de l’orquestra Selvatana.