El Centre Obert Penitenciari de Tarragona comença a funcionar aquest cap de setmana amb l'arribada de 141 interns

Una de les habitacions per a dones del Centre Obert Penitenciari de Tarragona. Foto: Ariadna Escoda/ACN

El primer centre penitenciari mixt de Catalunya

Una inversió de catorze milions d'euros

Elcomença a funcionar aquest cap de setmana amb l'arribada de. Així ho ha anunciat la consellera de Justícia,, en la inauguració del nou equipament. Així, es substituirà l'antiga presó tarragonina que exercia de centre obert.Les instal·lacions, amb un disseny ambiental normalitzador, són les, a excepció de la, que inclou unes condicions d'accés per garantir-ne la intimitat. El centre està dotat amb un sistema tecnològic que utilitza dades biomètriques per agilitzar la circulació interior d'interns i treballadors. Ubasart ha defensat el model de règim obert com una mesura que rebaixa la reincidència d'un 30% a un 20%.El centre, que consta de quatre plantes destinades als reclusos i treballadors, es va començar a construir ara fa tres anys. A partir d'aquest diumenge començarà el trasllat dels interns en tercer grau que actualment es troben a l'antigade la ciutat. Es tracta de reclusos en règim de, que dormen al centre de dilluns a divendres i en surten a diari per treballar o formar-se. Entre setmana també fan les entrevistes de seguiment amb els professionals, mentre que al cap de setmana tenen permís per anar a casa.L'objectiu marcat per la conselleria de Justícia ésen els pròxims quatre anys. Actualment, aquests reclusos representen el 26% del total a tot Catalunya. Per aconseguir-ho, Ubasart ha fet una crida a la complicitat d'altres agents de l'àmbit judicial.El nou equipament ubicat aldeés el primer a tot Catalunya de caràcter mixt, amb espais comuns tant per a homes com dones. A la primera planta s'hi allotgen els joves i les internes, les quals tenen un sistema d'accés que els garanteix la intimitat. En aquest nivell també s'hi troba l'espai destinat a tasques administratives dels treballadors del centre. Els dos pisos superiors s'han condicionat per als homes reclusos. Segons la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, aquest és un centre basat en un model de convivència normalitzador i inclusiu.En total hi haurà 68 habitacions dobles i cinc habitacions individuals accessibles, amb un total de. Tot i això, la capacitat del centre és de. Per fer-ho possible, es plantejarà transformar les habitacions dobles en triples, la qual cosa permetria donar resposta a futures necessitats.L'espai inclou un sistema que pretén agilitzar els processos d'entrada i sortida del centre a través de dades biomètriques. Així, les persones privades de llibertat tindran unes targetes identificatives que els permetrà accedir a una zona o altra en funció del seu grau d'autonomia.La construcció del centre, la urbanització de l'exterior i l'equipament de l'arxiu del soterrani han representat una inversió de catorze milions d'euros per part del Govern. Segons fonts de l'executiu, juntament amb la presó de Mas d'Enric, sumen una inversió total de 134 milions d'euros. La inauguració del centre coincideix amb l'anunci d'una partida econòmica als pressupostos catalans de 70 milions d'euros per al Fòrum de la Justícia. Segons Ubasart, a finals d'enguany es preveu que es liciti l'obra, que s'espera que comenci a funcionar l'any 2026.