Els pressupostos de la Generalitat per al 2023 «desencallen reivindicacions històriques» al Camp de Tarragona

El Camp de Tarragona rebrà 112,4 milions d'euros en inversions en els pressupostos de la Generalitat pactats entre ERC i el PSC aquesta setmana . Es tracta d'una variació escassa, d'un 0,7%, respecte als comptes anteriors, però que segons apunta el delegates permet "desencallar reivindicacions històriques per fer avançar el Camp de Tarragona i la seva gent".Les comarques que més veuen incrementada la inversió són lai el, si bé en les obligacions plurianuals, fins al 2026, les inversions previstes sobresurten al Tarragonès, que acumula 304,7 milions d'euros dels 345,2 pressupostats.I és que la renovació de l'és la gran aposta d'aquests pressupostos a les comarques tarragonines, amb una inversió de 177,8 milions d'euros (10 dels quals al 2023), uns diners que inclouen també la reforma del CAP La Granja. Altres grans inversions a la capital són els 75,8 milions del anunciat recentment , i 32,6 milions d'euros per a l'adequació de laa Tarragona. Alhora, es manté el projecte polèmic d', amb 13,4 milions d'euros, i hi ha previst invertir 7,7 milions en lade Tarragona.Encara a la ciutat de Tarragona, els comptes també contemplen l'execució delamb l'objectiu de posar-lo en marxa en la seva primera fase a finals de 2026. Aquest 2023, segons el calendari, s'hauria de tenir el projecte constructiu i es vol continuar amb la redacció de l'estudi informatiu de la segona fase del tramvia fins a l', amb l'objectiu de posar-lo en servei el 2028. A banda, s'inclou la licitació de la compra de material mòbil i construcció de tallers i cotxeres per al tramvia.A Educació, la Generalitat pressuposta la: l'Institut de Roda de Berà (4,6 milions), l'Institut Arrabassada-Llevant (sense partida específica) i l'escola de Maspujols (2,9 milions). També s'han anunciat reformes a l'Escola Ciutat de Reus, a l'Institut Ramon Berenguer IV de Cambrils, a l'Escola Mare de Déu del Roser de Vallmoll, a l'Institut Martí i Franquès de Tarragona i al Campus Catalunya de la URV.Altres inversions que contemplen els acords són: destinar 200.000 euros a estudiar la viabilitat de la creació d'una xarxa catalana d'alta velocitat (amb la utilització de les infraestructures ja existents) en les línies Lleida-Figueres i Tortosa-Tarragona, aportar 200.000 euros al Museu Casteller de Valls, així com continuar amb les obres del Barranc de Barenys, seguir executant les estacions de bombament Cala Crancs, Maripins, Pla de Maset /Camí del Racó, Platja Llarga i Mirador de Salou, a més de renaturalitzar l'espai final de la Riera de la Mora de Tarragona i fer l'estudi previ per la connexió de l'A27 amb el polígon i desdoblament de la carretera C37 entre la sortida del polígon i entrada a l'AP-2 al Pla de Santa Maria de Valls. A més, en aquest període, també es destinaran 13,8 milions d'euros a la Logis de Montblanc.A banda del delegat Àngel Xifré, diverses veus republicanes més han tret pit aquest dijous de la proposta de pressupostos acordada. "L'objectiu social d'aquests pressupostos era acabar amb tota la fase de retallades i protegir la gent, fer un escut social", ha dit el diputat, presidenta regional d'ERC al Camp de Tarragona i també diputada, ha desgranat algunes de les principals inversions que es produiran, sobre el paper, a les comarques tarragonines i ha convidat a Junts a "no autoexcloure's" de formar part d'un "consens" que incorpora algunes de les seves propostes.L'altra part de l'acord, el PSC, ha fet també una roda de premsa aquest dijous per mostrar la seva satisfacció. "Hem tornat a posar el Camp de Tarragona al mapa de les inversions de la Generalitat després de molts anys d’oblit sistemàtic per part dels Governs independentistes. I tots i totes en sortirem beneficiats", ha dit la diputadaUn dels punts que semblava clau per part dels socialistes en la negociació, el macroprojecte d'oci Hard Rock , no tindrà cap inversió afegida en aquests pressupostos. Tot i així, l’alcalde de Salou,, un dels més crítics en aquest aspecte amb la Generalitat, ha assegurat que “és una bona notícia per a Salou i pel país”, per la qual cosa agraeix “tot l’esforç i la bona gestió política” que ha realitzat el Partit Socialista de Catalunya, ambal capdavant.Granados concorrerà de la mà dels socialistes a les properes eleccions municipals, un termini semblant en el que la Generalitat, tal com s'hi ha compromès, haurà de desbloquejar el tràmit urbanístic i aprovar finalment el. El mateix Granados ha atribuït a una “” el fet que no sigui fins a les eleccions municipals que hi hagi un pronunciament sobre el projecte. “No volem que sigui a finals de juny, sinó abans de les eleccions municipals”, ha dit, tot remarcant que “”.Per la seva banda, els republicans han assegurat durant la seva compareixença davant la premsa que "el PDU es farà si compleix amb tots els requisits ambientals i urbanístics" i que l'acord dels pressupostos "no inclou, no ens hem mogut ni un mil·límetre", ha afirmat Irene Aragonès.