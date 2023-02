La Xarxa Santa Tecla posa en marxa una Unitat de rehabilitació cardíaca

Laha posat en marxa aquesta setmana una nova. Ubicada alde Tarragona, aquesta unitat "té com a principal missió ajudar pacients que han patit una patologia cardíaca a recuperar-se al més aviat possible, tant físicament com psicològicament, per tal que puguin reprendre la seva activitat diària".Es tracta d'una unitat interdisciplinària coordinada pelde la Xarxa Santa Tecla i on hi treballen els professionals dels serveis de Rehabilitació, Fisioteràpia, Infermeria, Urgències i la Unitat de Medicina Esportiva.D'acord amb el cardiòleg i coordinador de la unitat,, "la intenció és que els pacients millorin la capacitat funcional, perquè cada vegada es vegin més capaços de fer exercici físic", així com "llevar-los la por i que vegin que poden tornar a tenir una vida completament normal". En aquest sentit, els pacients hi poden socialitzar amb altres persones que han passat el mateix i fer "que no se sentin sols en aquest procés".El programa es divideix en dos. Per una banda, la part d'i, d'altra banda, la de l'. La responsable d'infermeria de la unitat,, assegura que "és molt important que els pacients prenguin consciència dels mals hàbits que els han portat fins aquí i que portin un control dels factors de risc, com el colesterol, el sucre o la tensió".A més a més, Bergadà farà un seguiment dels pacients quan finalitzin el programa, que té una. Les sessions se centren en l'exercici físic. "Escalfem, entrenem els braços i les cames i fem més de 30 minuts de bici, sempre monitorats", explica, fisioterapeuta de la unitat. La idea és ensenyar els pacients perquè en un futur puguin fer els exercicis amb autonomia.En aquest sentit, la finalitat d'aquest programa és que els pacients aprenguin com aconseguir els seus objectius i, sobretot, que siguin conscients que no és perillós ni difícil sinó que només necessiten constància.De moment, els primers pacients que han entrat en aquest programa han patit un infart recentment, però es preveu que en un futur s'incorporin persones amb altres patologies cardíaques, com ara insuficiència cardíaca, arrítmies o hipertensió pulmonar.