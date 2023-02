Senyalitzen edificis amb història a la Part Alta de Tarragona per crear una nova ruta turística

La ciutat de Tarragona compta des de fa pocs dies d'una nova ruta per descobrir els edificis amb història. Concretament, els veïns i visitants al barri de la Part Alta podran participar de la iniciativa, una proposta sorgida del museòleg, amb 22 llocs senyalitzats, 16 dels quals són locals amb vestigis de diferents èpoques i els altres 6 són equipaments del Museu d'Història.La nova senyalització s'ha instal·lat en 28 espais més de la ciutat i inclouen a banda del nom de l'indret i una descripció en quatre idiomes unper tal de poder aprofundir més en el que s'està veient. Es tracta de restaurants, però també de botigues, bars o fins i tot una joieria, totes elles amb restes o bé romanes, o bé medievals, o bé d'altres èpoques. "La senyalització que hi havia a Tarragona no era l'adequada per a una ciutat que és Patrimoni Mundial", ha criticat el regidor de Patrimoni. Segons el regidor, amb aquesta nova imatge, es pretén millorar la "comprensió de Tarragona i de la seva història, que conviu dia a dia amb el passat".