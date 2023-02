Viñuales presenta una proposta de targeta tarragonina que ho aglutini tot

El candidat dela l'alcaldia de, ha presentat la, una proposta deque serviria per poder realitzar diversosi gestions amb l'Ajuntament i també accedir a diferents serveis municipals, com a l'o alslocals: "La T-Tàrraco té l'objectiu de millorar les relacions entre administració pública i ciutadania. Fins ara, per cada servei teníem una targeta física diferent, mitjançant aquesta iniciativa estarien tots els serveis municipals en una sola".Viñuales explica que aquesta targeta ciutadana serviria perquè tothom tingui Tarragona "a la butxaca": "A través de la T-Tàrraco, els tarragonins i les tarragonines podran accedir gratuïtament a l'autobús municipal i als museus locals. També, amb aquesta mesura es podrà comprar entrades pels esdeveniments culturals de la ciutat i abonar la quota per les instal·lacions esportives. Volem que tota la ciutadania tingui Tarragona a la butxaca".Segons el PSC, amb aquesta iniciativa es demostra la voluntat que la cultura sigui un eix transformador de la ciutat i l'aposta clara per la mobilitat sostenible. A més, la proposta socialista servirà per dur a terme el pagament de les zones d'aparcaments i dels pàrquings municipals i es podran realitzar les inscripcions als diferents cursos dels centres cívics. El PSC ha volgut fer esment especial als, ja que aquesta mesura no només servirà per descarregar-los, sinó que l'objectiu és aprofitar aquesta plataforma per crear sinèrgies i assolir acords amb les associacions de comerciants, impulsant campanyes que comportin descomptes pels usuaris i usuàries de la targeta ciutadana.Un dels altres objectius del candidat socialista és aproximar l'administració pública a la ciutadania. Per aquest motiu, amb la T-Tàrraco es podria gestionar tots els tràmits municipals que no requereixin presencialitat, com poden ser les sol·licituds d', els volants d'o el pagament de taxes, impostos i sancions de zones regulades, entre d'altres."Juntament amb la proposta de reduir el temps d'espera de les llicències municipals de nou a dos mesos, reivindiquem la necessitat de millorar la relació entre ciutadans/es i Ajuntament. La ciutat ideal per viure i treballar que volem els i les socialistes es basa en la confiança mútua entre administració i ciutadania, per això, des del govern municipal haurem d'optimitzar els recursos i oferir facilitat als tarragonins/es per accedir a tots els serveis municipals i gestionar tots els tràmits d'àmbit local", afirma Viñuales.La T-Tàrraco seria en format físic i digital i podrà estar vinculada amb la targeta de crèdit o dèbit per millorar i agilitzar totes les prestacions que ofereixen. Tots els empadronats i empadronades a Tarragona podran obtenir aquesta Targeta Ciutadana, la qual només tindrà un cost en el moment de la seva creació i no caducarà.