La Generalitat projecta a Tarragona un centre d'innovació per descarbonitzar la indústria

Laposarà en marxa aelbuscant la complicitat del sector de lai el ciment, principalment, a més de la indústria metal·lúrgica i la de residus. Aquest espai "d'innovació" treballarà en tres àmbits, principalment: la captura de CO2, les tecnologies per aplicar l'hidrogen verd al sector industrial i e desenvolupament i la implementació de biocombustibles.El pressupost de la Generalitat del 2023 ja compta amb una partida deper desenvolupar la seu física del centre. El projecte s'ha anunciat aquest matí en l'assemblea de laLa intenció del Departament d'Empresa i Treball és que la inversió per construir aquest centre sigui publicoprivada i per això l'AEQT ha rebut l'encàrrec de dissenyar-lo. El secretari d'Empresa i Competitivitat del Govern, Albert Castellanos, no ha volgut donar molts detalls del projecte, però ha avançat que s'ubicarà a la zona de Tarragona i estarà destinat a les indústries que tenen "més difícil" el procés d'electrificació.En aquest sentit, el president de l'AEQT, Ignasi Cañagueral, que ha estat l'encarregat de presentar el centre, ha tornat a remarcar que per fer la transició cap a l'hidrogen verd "necessitem tecnologies pont" per començar a descarbonitzar la indústria. "L'electrificació i l'hidrogen verd és el punt d'arribada, però podem tardar quinze o vint anys", ha valorat.Durant l'assemblea, el secretari d'Empresa i Competitivitat del Govern ha intervingut per subratllar que la descarbonització és un "repte urgent". Per això, ha dit, l'executiu aposta per la Vall de l'Hidrogen de Catalunya, un "projecte de país", ha insistit. Castellanos ha apuntat que és "especialment estratègic per Catalunya. Ens hi juguem la competitivitat i la supervivència de bona part de les nostres empreses". També ha assegurat que Tarragona serà "l'epicentre", però que es farà pensant "en el conjunt de Catalunya·.Actualment hi ha 255 membres dins el projecte de la Vall de l'Hidrogen de Catalunya: 180 empreses, 42 ens públics, 12 centres de formació, de recerca i tecnologia, i 21 associacions i clústers. Volen "construir el nou ecosistema de l'hidrogen renovable català per a la neutralitat climàtica i la prosperitat econòmica", ha expressat el director de l’Oficina tècnica de la Vall de l’Hidrogen de Catalunya, Isaac Justícia.Durant el matí s'ha presentat el pla d'acció de la Vall d'Hidrogen de Catalunya que es fixa en tres eixos: la mobilitat sostenible, la promoció de la cadena de valor i la descarbonització de la indústria. Ara els impulsors volen redactar els estatuts i configurar-se com a organització jurídica per tal de concórrer a alguns fons econòmics que vagin en la mateixa direcció del projecte. Preveuen enllestir-ho abans del mes de juny.