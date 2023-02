Troben prop de 1.300 plantes de marihuana en una casa d'Alcover

Elshan intervingutde fins a un metre d'altura conreades als baixos d'una casa de la urbanitzaciód'(Alt Camp) i ha detingut el seu presumpte responsable, un home de 22 anys. Se l'investiga per tràfic de drogues i defraudació del fluid elèctric. Els investigadors havien confirmat l'existència del conreu i van observar anteriorment que les finestres de l'immoble estaven totes tapades i hi havia fins a sis aparells d'aire condicionat en ple funcionament. La instal·lació i conduccions d'aquest sistema, ocult amb teles d'ombreig i darrer d'un arbre de grans dimensions, sortien del soterrani i desprenien una forta olor deEls investigadors, amb el suport d'efectius d'ordre públic i seguretat ciutadana, van irrompre a la casa aquest dimarts a les nou del matí. Van comprovar que estava habitada des de feia mesos per conrear marihuana industrialment. L'estructura d’alguns dels espais interiors havia estat modificada per instal·lar més d'un centenar de làmpades, humidificadors, ventiladors, aparells d'aire condicionat i diverses sortides d'aire cap a l’exterior. També van verificar que la connexió al subministrament elèctric era fraudulenta. Està previst que el detingut passi en les properes hores a disposició del