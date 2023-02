Llum verda a Salou a l’inici de la licitació del nou contracte de neteja

L’Ajuntament deha aprovat, aquest dimecres, l’expedient administratiu per a ladels serveis públics de recollida selectiva deurbans i transport a les respectives plantes d’eliminació i valorització, gestió de la, neteja viària pública i de les platges del municipi, i serveis de gestió de les fraccions; així com la recollida i transport d’oli domèstic usat, i roba i calçat de la ciutat.Un cop aprovat aquest expedient, s’iniciarà el procés dedel nou contracte. L'àmbit del nou contracte contempla. El primer fa referència als serveis de recollida i transport de les fraccions; resta, orgànica, envasos lleugers, paper i cartró, vidre, mobles, voluminosos i piles, poda i jardineria, neteja viària, neteja de platges, recollida selectiva de platges i gestió de la deixalleria fixa; deixalleries mòbils i. La durada del contracte per a aquest lot és de. El segon lot fa referència als serveis de gestió de les fraccions: oli domèstic usat i roba i calçat. La durada del contracte per a aquest lot és de