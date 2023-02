L'Ebre, el Camp i l'Alt Penedès faran una nova prova del sistema d'alertes a mòbils el 12 d'abril

El sistema d'alertes que ja es va posar a prova al Camp de Tarragona aquest passat mes de novembre ja està en marxa des d'aquest dimecres. Es tracta d'una eina tecnològica basada en el sistema deque envia missatges als telèfons intel·ligents que tenen cobertura de les antenes de telefonia de la zona que les autoritats defineixen per fer-hi arribar un missatge amb instruccions concretes davant una emergència manifesta, greu i en curs.Elha avançat que "en els propers mesos es realitzaranen diferents zones de Catalunya de forma que tothom pugui rebre un missatge de prova per saber com funciona aquest sistema d'avisos massius". En el cas del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i l'Alt Penedès, la prova es durà a terme el 12 d'abril i serà la segona, després de la que protagonitzaran l'Alt Pirineu, l'Aran i Lleida el 28 de febrer.El conseller també ha explicat que "en les properes setmanes s'iniciarà unaa la població que explicarà com funcionarà aquest sistema d'alertes perquè la ciutadania en tingui coneixement". Es farà aquesta difusió en diferents formats (espai web, document de preguntes freqüents, material audiovisual i informacions per a xarxes socials i mitjans de comunicació...), a més d'una campanya publicitària de difusió.