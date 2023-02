Més de 300 persones acudeixen al punt d'assessorament energètic de Tarragona

Després de la posada en marxa, ara fa just un any del(PAE) de, l'fa balanç d'aquests primers. El PAE naixia al febrer de 2022 com un servei especialitzat d'assessorament i suport en matèria de pobresa energètica i de garantia de dret als subministraments bàsics d'aigua, llum i gas a tota la ciutadania.La consellera de Serveis Socials i presidenta de l'IMSST,, ha denunciat "el col·lapse del sistema amb un encariment total del preu de l'energia que afecta tant a l'Ajuntament com a totes les llars, i en contraposició a aquesta situació de vulneralització de drets es troben els beneficis milionaris de les energètiques". Solé ha denunciat que "mentre el cost de les factures augmenta,". "Evidentment, amb aquest panorama, les administracions locals, la més propera al ciutadà, hem de parar el cop, i aquesta és la raó de ser del PAE, ajudar la població tarragonina a fer front a la situació", ha conclòs la consellera de Serveis Socials.Durant l'any 2022,a través del seu servei individualitzat d'informació, assessorament energètic als usuaris a partir de consells d'estalvi i eficiència energètica; i també de suport en la realització de gestions amb les comercialitzadores.Una altra línia d'actuació del Punt d'Assessorament Energètic és la gestió dels informes de vulnerabilitat a partir de les llistes d'usuaris deutors que arriben de les comercialitzadores, pendents de tall de subministrament. Arran d'aquestes llistes, l'agent social del PAE es posa en contacte amb els usuaris així com amb el seu professional de referència per tal de valorar l'estat de vulnerabilitat dels mateixos. Els informes de vulnerabilitat positius gestionats des del PAE, que han estat 194 durant aquest 2022, s'envien a la comercialitzadora per tal d'evitar el tall de subministrament d'electricitat, gas o aigua previst.Les persones ateses pel PAE sempre venen derivades de l'IMSST, ja sigui a través de les diverses professionals referents de Serveis Socials o a través dels llistats de talls de subministrament programats per les empreses comercialitzadores.Laha estat la zona de la ciutat amb més usuaris atesos pel PAE durant el 2022 amb 93 atencions, seguida de laamb 74, 53 ai 51 a. Pel que fa a la franja d'edat i al sexe dels usuaris,, majoritàriamentEl PAE també realitza visites a domicili, si és necessari, per diagnosticar la situació de l'habitatge, la despesa i l'ús de l'energia de la família, així com acompanyar en l'aplicació de mesures que millorin l'eficiència energètica, permetin la reducció del cost de la factura i el confort a la llar.D'altra banda, El PAE realitza actuacions d'intervenció grupal amb l'objectiu d'informar, assessorar i capacitar la ciutadania en relació a la gestió dels subministraments i els seus drets. Amb aquesta finalitat, s'organitzen sessions d'assessorament sobre pobresa energètica i estalvi energètic. Durant l'any 2022, en coordinació amb laes van oferir sis sessions del taller La factura de la llum i mesures d'estalvi a Bonavista, Torreforta, Llevant, Sant Pere i Sant Pau, Part Alta i Sant Salvador. Tal com ha explicat la consellera Solé, "amb aquestes accions fem èmfasi en la importància de la informació com a eina d'apoderament de la ciutadania, qui ha de conèixer les claus per poder decidir la tarifa i comparar amb altres comercialitzadores depenent de la situació de cada usuari".Durant el 2022, a través del PAE, l'IMSST ha assumit el cost de lesque no hi podien fer front, tramitat fins a 545 ajuts puntuals d'urgència en matèria de pobresa energètica.D'aquests 545 ajuts, 471 han estat de llum, 64 de gas i 10 d'aigua. En total, això ha suposat per a l'IMSST un import en(40.815 en llum, 3.435 corresponent a gas i 2.090 a aigua).A banda dels ajuts puntuals d'urgència i per tal de fer front a aquestes necessitats de la ciutadania en matèria de pobresa energètica, durant el passat 2022 l'IMSST també va tramitar 577 ajuts a través del fons social d'EMATSA, els quals suposen una despesa de 62.259,54 euros, i ara mateix hi ha instal·lats fins a 33 comptadors socials d'aigua.