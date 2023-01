Detenen a Roda de Berà nou persones en una setmana per diversos delictes

Els agents de lavan detenir durant la passada setmana a nou persones per diferents delictes: una d’elles per; cinc més per violació de domicili i resistència i desobediència greu contra els agents de l’autoritat; i tres persones per ordres de crida i recerca, que havien d’entrar a. A més a més, s’han instruït tres atestats per delictes contra la seguretat viària.Quant als detinguts per tenir ordres de crida i recerca, la primera detenció es va fer el passat dilluns 23, quan l’individu, veí del Vendrell, condemnat per un delicte d’, va acudir a les dependències policials per recollir una citació i en ser identificat va ser detingut. Els altres dos, veïns de Roda de Berà, van ser detinguts el dimarts 24 i el passat divendres 27, per un delicte de violència masclista, i per un delicte contra la seguretat viària, respectivament.En la matinada de divendres la Policia Local va rebre una trucada d’un agent fora de servei que els alertava de la presència de sis persones a l’interior d’un habitatge delque no eren reconeguts per la resta de propietaris de habitatges contigus, però que sí van ser reconeguts per aquest agent de la policia rodenca en ser joves reincidents. Els cinc joves, acompanyats per una noia menor d’edat, parella sentimental d’un d’ells, actualment ocupen il·legalment un xalet delEn rebre recentment la notificació de desnonament havien intentat trobar un nou habitatge per continuar ocupant.En rebre l’avís de l’agent, i gràcies també a la col·laboració d’una ciutadana, es van comissionar dues dotacions policials. Els joves, en detectar la presència dels agents es van atrinxerar dins de l’habitatge, una segona residència el propietari de la qual també va ser avisat perquè interposés una denúncia.Davant les amenaces d’autolesió dels joves i la negativa de col·laborar-hi, es va demanar suport al cos de Mossos d’Esquadra. Després d’un forcejament, les diferents dotacions van aconseguir accedir a l’interior de l’habitatge i els van identificar a tots ells, sis joves d’entre 17 i 25 anys. Els cinc majors d’edat van ser detinguts per un presumpte delicte de violació de domicili, atemptat i resistència greu a l’autoritat i la menor, un cop informada la Fiscalia de Menors de Tarragona, va ser entregada a la seva família.El proppassat diumenge a la tarda, la Policia Local va rebre una trucada d’un jove de 16 anys demanant ajuda als agents. El seu oncle, un veí de Roda de Berà de 43 anys, havia accedit a l’interior del seu domicili i estava amenaçant de mort amb un ganivet al seu avi i a ell mateix. L’home, qui també té una ordre d’allunyament sobre la seva parella sentimental, va ser detingut com presumpte autor d’un delicte d’amenaces amb arma blanca, traslladat al cos de Mossos d’Esquadra i posat a disposició judicial.En els diferents controls policials que els agents efectuen als accessos dels barris de Roda de Berà, durant la passada setmana van ser denunciades tres persones per delictes contra la seguretat viària. El primer d’ells, un home de 63 anys, per conduir amb una taxa d’alcohol en aire espirat de més de tres vegades el màxim permès, de 0,88, enxampat en un control a l’accés al barri del Francaset. També va ser denunciat un veí del Vendrell de 22 anys per conduir sense haver obtingut mai el carnet; i un altre, un rodenc de 76 anys, per conduir amb el permís retirat per una pèrdua total de punts.