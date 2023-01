La Policia Local de Salou incorporarà 16 places d’agent interí a l'estiu

L’Ajuntament deha obert una nova convocatòria per tal d’incorporar, per aquest proper, enquadrades a l’escala d’administració especial, subescala serveis especials, grup C, subgrup C2 de titulació. La durada del contracte serà deEl procés selectiu serà mitjançant sistema de concurs-oposició lliure. Per tal de complir l’objectiu d’equilibrar la presència de dones i homes en les plantilles de policies, es reservaran(un 25% del total).La presentació de sol·licituds es podrà fer a partir de demà dimecres, dia 1, i fins al 20 de febrer, de forma presencial, a l’Oficina d’Assistència al Registre de l’OAC de Salou; o bé a través de la Seu Electrònica.