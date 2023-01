Rècord de visitants i de pernoctacions a Tarragona al 2022

Nous objectius

"Mai s'havien registrat tantes pernoctacions a la ciutat de Tarragona com les obtingudes el 2022", segons les dades delde l'. Durant l'any passat els hotels i càmpings de Tarragona van registrar un total d', una xifra que representa unrespecte al 2021 i del 24,97% respecte al 2019, quan se'n van produir 1.313.754.Durant el 2022 la ciutat va registrar un total d'1.194.188 pernoctacions als(un 109% més que en el 2021) i 447.613 pernoctacions als(un 45% més que en el 2021). I és que la ciutat ha disposat de 9.996 places en càmpings i de 2.299 places en hotels, unes dades que, en comparació l'any 2019, suposen un increment del 36,8% en càmpings i del 15,7% en hotels.Actualment, segons dades del Registre de Turisme de Catalunya, la ciutat de Tarragona disposa dei de. L'ocupació als allotjaments turístics durant el 2022 va arribar al 54,74%, més d'un 14% més que la registrada l'any anterior.En total, es calculen un total de, superant així en un 45% les dades registrades l'any anterior (quan se'n van produir 327.225) i incrementant en un 10% les xifres prepandèmia de l'any 2019, quan 429.101 turistes van arribar a la ciutat.Pel que fa a la procedència dels turistes, destaca lade la ciutat durant el 2022. En total, s'han aconseguit 525.954 pernoctacions més de turistes estrangers respecte a l'any 2021 (quan va haver-hi 183.041) i 244.410 més respecte al 2019 (quan va haver-hi 464.585). El francès continua sent el principal mercat internacional a hotels (11%) i en els càmpings es troben gairebé empatats els mercats francès i alemany amb un 12% del total cadascun.El turisme internacional representa unregistrat a la ciutat al llarg del 2022, ja que el percentatge restant (57%) se l'enduen les pernoctacions del mercat espanyol, les quals han arribat a un total de 932.806, superant també les xifres de l'any 2021 (amb 693.247 pernoctacions) i del 2019 (amb 849.169 pernoctacions). En aquest escenari destaca la paritat entre el turisme català i el de la resta de l'Estat espanyol. Al llarg del 2022 s'han registrat xifres molt similars: 464.967 pernoctacions de turistes catalans i 467.830 de turistes procedents de la resta de l'Estat.Després de conèixer i presentar el balanç turístic, l'alcalde Pau Ricomà ha subratllat que la prioritat continua sent "la de treballar per consolidar el turisme sostenible i de proximitat a Tarragona, un turisme que porti beneficis no només al sector, sinó al conjunt de la societat i que intervingui positivament en l'entorn". Des del Patronat Municipal de Turisme es continuarà treballant creant productes i ofertes atractives; i posant en marxa campanyes de promoció i posicionament de la ciutat com a una destinació diversificada i desestacionalitzada, que es pot visitar en qualsevol època de l'any."Aquest any serà, a grans trets, l'any del cicloturisme i també tornarem a tenir nombrosa presència a fires a través de les quals anirem, per exemple, a Pamplona, París i a Lió", ha avançat l'alcalde, que també ha comentat que es continuarà apostant per la digitalització "per continuar atraient visitants i donar la possibilitat a tothom de visitar la ciutat a través de les visites virtuals". Entre altres projectes, Ricomà també ha destacat que un altre dels objectius és obtenir la marca Reserva de la Biosfera, ja que "volem consolidar aquest elevat nombre de pernoctacions, però sempre prioritzant la bona convivència amb la ciutadania".Pel que fa al turisme de natura, l'alcalde ha destacat l'aposta per l'Anella Verda, el litoral i els seus camins de ronda. Quant a la gastronomia, també ha remarcat el treball per potenciar l'oferta i el posicionament de tota la ciutat i, en especial, del Serrallo com a referents de cuina marinera i mediterrània, així com l'aliança estratègica amb la DO Tarragona.Altres dels projectes destacats són el pla "Tarragona entre blau i verd" per a la sostenibilitat turística amb una inversió de 3,5 milions d'euros i els 3 milions d'euros pel pla Impulsa Patrimonio del Ministeri de Cultura per al Grup de Ciutats Patrimoni de la Humanitat d'Espanya (GCPHE) que, entre altres projectes, contempla la rehabilitació i millora de l'accessibilitat del Fòrum de la Colònia.