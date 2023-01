Raphael portarà la seva gira a la Tarraco Arena l'11 de novembre

torna als escenaris per presentar el seu nou disc, titulat Victoria, escrit i produït per Pablo López. L'artista va gravar aquest projecte durant l'estiu del 2022 als estudisde Londres. El dia, a la Tarraco Arena, el presentarà davant del públic deEn aquesta gira estrenarà les noves cançons i farà un repàs dels grans clàssics del seu cançoner: Mi Gran Noche, Yo Soy Aquél, Como yo te amo i un llarg etcètera de lletres i melodies que porten més de sis dècades marcant a generació rere generació.va néixer a Linares i la seva relació amb la música va començar quan tenia 4 anys. La seva carrera professional comença el 1962, any en què surt triomfador del. La seva carrera compta amb reconeixements com els 335 Discos d'Or i 50 Discos de Platí obtinguts; així com un Disc d'Urani per les vendes de més de 50 milions de discos a tot el món.Les entrades per al concert de Raphael a Tarragona ja es poden comprar a la web tarracoarena.com i a la taquilla del centre comercial Parc Central des d'un preu de 55 euros.