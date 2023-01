Declaren les víctimes dels suposats abusos sexuals a una escola de Valls

Aquest dilluns han declarat a l'les víctimes de suposatsper part d'unde l'(Alt Camp), que s'haurien produït en les. Han estat citades lesque a finals de novembre van denunciar el cas als, així com dues professores del centre educatiu vallenc que han declarat com a testimonis dels fets.L'advocada, que porta la defensa de quatre de les cinc víctimes, espera que sigui un, que "no es dilati en el temps" i que permeti a les víctimes "refer la seva vida". La setmana vinent està previst que declari el presumpte autor dels fets."Les víctimes només volen que es faci una mica de justícia i poder refer-se de la situació que van viure quan eren uns nens", ha remarcat l'advocada Maria Granja. La lletrada es mostra satisfeta de com ha evolucionat la jornada d'aquest dilluns a l'Audiència de Tarragona i ha assegurat que ella i el seu equip estan pendents de veure què passa la setmana vinent, quan s'espera que comparegui el presumpte autor dels fets.L'advocada no descarta que el professor no comparegui davant del jutge, basant-se en les informacions que li arriben sobre el seu possible estat de salut. En qualsevol cas, Granja assegura que, fins al moment, es tracta "només de rumors" i que no li consta que s'hagi presentat cap certificat mèdic que ho corrobori.