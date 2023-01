Santiago Castellà pren possessió com a nou subdelegat del govern espanyol a Tarragona

ha pres possessió aquest dilluns com a nou. Ho ha fet acompanyat d'un centenar d'autoritats polítiques i institucionals del, lesi del, així com d'amics i familiars.Durant el seu discurs, Castellà ha instat les empreses i als municipis del territori ha fer "acceleradament" un pas endavant en la transició ecològica. Aquest és un dels reptes de futur que s'ha proposat Castellà, així com també "fer bandera del respecte, el diàleg i la col·laboració" entre les diferents institucions. Unes paraules que han estat compartides per la delegada del govern espanyol a Catalunya,, qui ha presidit la presa de possessió.Santiago Castellà es va incorporar a la subdelegació del govern espanyol a Tarragona el passat 11 de gener, però no ha estat fins aquest dilluns que s'ha fet efectiva la seva presa de possessió. Durant el seu discurs, Castellà s'ha mostrat il·lusionat per iniciar aquesta nova etapa que coincideix, segons assegura, en un moment "apassionant i interessantíssim", en què "Tarragona s'hi juga molt".En aquesta línia, el nou subdelegat del govern espanyol a Tarragona ha destacat la innovació, el desenvolupament, l'economia del coneixement, el talent i la tecnologia per tal de "deixar les nostres empreses millor situades en un món global". Uns reptes de futur que, segons Castellà, també han d'incloure una "accelerada" transició ecològica de les empreses i dels municipis del territori.Per la seva banda, la delegada del govern espanyol a Catalunya, Maria Eugènia Gay, ha destacat que "l'obra de govern" des'ha de fonamentar en "la igualtat real d'oportunitats i la garantia de justícia social". Durant el seu discurs, Gay també ha destacat la "cogovernança" entre administracions "com a base per emprendre els reptes d'habitatge, treball, salut o el control de preus dels productes de primera necessitat".Tant Castellà com Gay han dedicat unes paraules a, qui a estat al capdavant de la subdelegació del govern espanyol a Tarragona des del 2018. El passat 20 de desembre, Sabaté feia pública la seva renúncia com a subdelegat, amb el propòsit de tornar a la docència en els darrers anys de la seva vida laboral un cop assolida l’edat de jubilació.