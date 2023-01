El cinquè Tarragona Sona Flamenc inclou 250 artistes a la programació

Del, la ciutat devibrarà amb la cinquena edició del. Una edició enfocada en arribar a unamb diversitat de consum cultural i a diferents espais culturals, escènics i urbans de Tarragona.Durant els 16 dies, fins aparticiparan de lesprogramades ade la ciutat amb la implicació d'una vintena d'agents culturals de Tarragona.Tres artistes contemporanis destaquen al programa:i l'estrena del nou espectacle del jove bailaor tarragoní. A més, hi haurà actuacions de, entre d'altres. També, l'estrena deamb la bailaorai totes les alumnes que ballaran al Tarragona Balla Flamenc.Una altre dels fonaments d'aquest Tarragona Sona Flamenc és la perspectiva de gènere i la mirada en clau femenina de les propostes. La Casa Sin Bernarda, Karen Lugo, la conferència sobre feminisme i flamenc de Maria Jesús Castro, entre d'altres, són clars exponents de l'empoderament i el valor de les propostes de les dones actuals al gènere flamenc i a l'art. Per la seva banda, Flamenco Queer o la proposta contemporàniament transgressora de l'Álvaro Sola exemplifiquen com el flamenc és un espai obert a l'expressió artística, lliure i de visió àmplia i integradora.Enguany, s'amplia l'oferta formativa respecte anteriors edicions oferint fins a cinc tallers, quatre activitats divulgatives i vuit classes obertes de la mà de les escoles de la ciutat. El "Taller de palmes" i també un "Taller de flamenc en família" són algunes de les novetats d'aquest 2023.Tampoc hi faltaran propostes participatives com ara el "Vermut flamenc al carrer" o "Tarragona Balla Flamenc" amb la participació al Teatre Tarragona de les entitats culturals de la ciutat.El festival clourà diumenge 19 de març amb el recital Tablao flamenc: No hi ha secrets. Per primer cop a La Herrería, es veurà una actuació de talent local que recordarà els antics recitals que es feien als anys cinquanta des de l'equilibri entre el cante, toque i ball.El cartell d'enguany és obra de l'artista Marc Volpini i està basat en un dels objectes més característics del flamenc: el vano, i en els tres colors per excel·lència d'aquest art, el blanc, el negre i el vermell.