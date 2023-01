A presó tres detinguts en un operatiu a Tarragona contra la venda de drogues

Elsi lavan detenir divendres al matí al barri dedos homes, de 20 i 39 anys i dues dones de 24 i 46 anys, com a presumptes autors d'unLa investigació es va iniciar arran de la informació policial generada durant els darrers mesos, en què es va tenir coneixement que una dona que recentment havia sortit de la presó per tràfic de drogues, havia tornat a impulsar la mateixa activitat en un domicili deldel barri de Campclar de Tarragona.Durant la investigació prèvia es va confirmar que moltes persones freqüentaven diàriament aquest domicili a qualsevol hora del dia per comprar-hi bàsicament. Això va generar inseguretat i preocupació veïnal. També es va poder determinar que utilitzaven un segon habitatge en el mateix edifici per emmagatzemar les drogues i els diners davant la possibilitat d'una actuació policial.Aquesta activitat il·lícita anava a càrrec de dues dones i dos homes, un dels quals també havia sortit recentment de la presó, on hi havia ingressat preventivament després d'haver estat detingut l'any passat quan transportava 150 grams de cocaïna, cinquanta d'heroïna i prop deLa investigació va permetre reunir els indicis suficients per obtenir una ordre judicial per accedir a tres habitatges, dos dels quals s'havia confirmat prèviament que s'estaven utilitzant com a punt de venda. El dispositiu es va dur a terme laper part d'efectius de les unitats d'Investigació i Seguretat Ciutadana, ordre públic i agents de la Guàrdia Urbana de Tarragona.A l'interior hi van trobar. Així mateix, també es van intervenirfraccionats, documents i anotacions relacionats amb aquesta activitat il·lícita i dos vehicles.Aquest operatiu policial s'emmarca en el Pla de Barris que ha permès efectuar, en gairebé tres anys, més de 30 entrades i perquisicions de forma conjunta entre mossos i Guàrdia Urbana de Tarragona.Els quatre detinguts van passar ahir diumenge a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona i el jutge va decretar per a tres d'ells l'ingrés a. La detenció del quart implicat va quedar sense efecte divendres amb l'obligació del detingut de presentar-se davant del jutge quan sigui requerit.