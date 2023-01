Adrià Calvet i Yasmina Armesto, nous cap de colla i presidenta de la Colla Jove

Canvi de timó al capdavant de la. L’celebrada aquest diumenge a la tarda al local de l’entitat ha votat favorablement a la candidatura encapçalada percom a cap de colla icom a presidenta per a les properes dues temporades. La nova junta directiva dels liles ha rebut el suport dei tan sols. Hi ha hagut dues abstencions, un vot en blanc i un vot nul.D’aquesta manera canvien gairebé tots els càrrecs interns. Adrià Calvet comptarà dins de l’equip tècnic amb, que s’encarregaran de l’equip de pinyes i de canalla, respectivament, en una tècnica àmplia que combina cares noves i experiència. Dins de la junta directiva i amb Yasmina Armesto al capdavant, els de la camisa lila comptaran amba secretaria ia tresoreria. A partir d’ara, la junta directiva es dividirà en tres àrees:a l’àrea corporativa, Aida Martínez a projecció ia comunicació.A més,, com a vocals de relacions institucionals, ides de dinamització social completaran la direcció de la Colla Jove. La llista exhaustiva de noms, càrrecs i equips ja es pot consultar íntegrament a la pàgina web de l’entitat.Adrià Calvet, el nou cap de colla, explica que han aconseguit agrupar un equip ampli que “inicia el projecte assumint la responsabilitat del repte amb molta humilitat però amb tota l’ambició de situar la Colla Jove a dalt de tot”. Per la seva banda, la nova presidenta de la formació lila, Yasmina Armesto, reivindica “el potencial de la Colla Jove que ha estat, pot ser i serà la millor colla del món casteller independentment dels castells que fem”. L’equip directiu de l’entitat, majoritàriament de cares noves i joves, s’ha mostrat amb ganes de treballar per la Colla i també per oferir una renovació dels membres de la junta que obri la porta al relleu generacional.Calvet i Armesto agafen el relleu de Jordi Alomà i Sergi Crespo, respectivament, que estaven al capdavant de la Jove des del novembre del 2020. L’Assemblea General Ordinària del diumenge ha servit, també, per donar compte de l’estat econòmic de l’entitat i presentar els pressupostos per aquest 2023. Els liles engeguen els motors, d’aquesta manera, per una nova temporada castellera que començarà el proper divendres 3 de març amb el primer assaig general, després de quatre mesos d’inactivitat castellera, al seu propi local (carrer Cós del Bou, 23).