El foc en un magatzem de carbó al Port de Tarragona obliga a activar el Plaseqta

de matinada aquest diumenge al. Segons ha informat, l's'ha posat en prealerta en el, el pla de seguretat per risc químic, arran d'unen un, de l'empresa. Es tracta d'un incendi ja extingit, que ha afectat la cinta transportadora d'un magatzem exterior.El balanç del cos de Bombers és que no hi ha hagut ferits malgrat que han hagut de desplaçar-hi sis dotacions, des de poc abans de les sis del matí. L'Autoritat Portuària, arran dels fets, ha activat en nivell 1 el seu pla d'autoprotecció. Mitja hora després d'activar-se, els Bombers han informat que ja estava controlat.