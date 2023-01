La depuradora de la Pobla de Mafumet triplica la seva capacitat

L’(ACA) ha finalitzat els treballs per ampliar i millorar les instal·lacions de lade, a la comarca del Tarragonès. Les obres han suposat una inversió de. L’activació de les obres d’ampliació ha estat oficialitzada per l’alcalde de la Pobla de Mafumet,, la directora dels Serveis Territorials d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural a Tarragona,, el director de l’ACA,, entre d’altres autoritats.Les obres d’ampliació de la depuradora han suposat un augment de la capacitat de tractament de la planta,(equivalent a una població de). Els treballs han consistit en ampliar el pretractament, el reactor biològic amb reducció de nutrients, habilitar un nou espessidor de fangs i ampliar el sistema de deshidratació mecànica de fangs per centrífuga.Durant el període que han durat els treballs s’ha garantit que la planta existent hagi continuat amb el seu normal funcionament. La depuradora de la Pobla de Mafumet es va activar al 2005 i, arran del creixement urbanístic en els darrers anys dels municipis dels quals tracta les aigües residuals (la Pobla de Mafumet,) ha comportat la necessitat de dur a terme els treballs per ampliar la planta.