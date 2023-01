L'exigència del retorn dels menjadors escolars a les AFA rep el suport del ple de Tarragona

Amb 4 vots a favor i 23 abstencions, una moció al plenari municipal deque defensava garantir la gestió dels serveis de menjador per part de lesha tirat endavant aquest divendres. Es tracta d'una queixa formulada per les mateixes associacions, afectades per la resolució del, que havia decidit assumir aquesta gestió de manera centralitzada.La moció ha estat presentada conjuntament per lai per-formació que té la responsabilitat de l'àrea d'Educació al Consell Comarcal- i ha obtingut el suport del mateix regidor d'Educació de l'Ajuntament,(ERC), que ha decidit però abstenir-se. I és que tal com ha assenyalat la regidora del PSCl'ens comarcal ja està buscant una "solució" i ha convidat les associacions a tornar-se a reunir.I és que el Consell havia decidit a partir del curs vinent gestionar els menjadors escolars, emparant-se en un canvi normatiu impulsat pels republicans a la Generalitat. En total, al Tarragonès, 38 AFA en resultarien afectades. Aquest proper 31 de gener hi ha prevista una reunió amb les direccions dels centres educatius per valorar les possibilitats de prorrogar els convenis existents.El mateix ple ha servit per aprovar la nova estructura de costos del contracte de neteja , així com per donar suport institucional a la iniciativa d'acollir l'onzèi el quinzè Congrés iberoamericà d'Alzheimer. Pel que fa a les mocions presentades pel Partit Popular sobre la reforma de lai la d'En Comú Podem per l'impuls del, han estat rebutjades.