Detenen un home a Valls per dos robatoris amb força

Elsde la comissaria devan detenir ahir un home de 23 anys, com a presumpte autor de, un d’ells en grau de temptativa.Els fets es remunten al passatquan el detingut va perforar el pany de la porta d’accés d’un magatzem ubicat ald’on va sostraure material divers. Des del mateix espai també va accedir als habitatges ubicats a la planta superior.Es dona la circumstància que aquell mateix dia, pels volts de les 7 del vespre, en una casa ubicada justament a la vora, el lladre va haver de fugir en ser sorprès in fraganti pels propietaris. En aquesta ocasió, no va tenir temps d’endur-se cap objecte de valor.Arran d’aquests dos fets, els mossos van obrir una investigació que va culminar dimecres amb la identificació i detenció del presumpte autor. El detingut va passar ahir a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Valls, qui en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.