El Carnaval de Tarragona recupera tots els seus actes tradicionals

Els imprescindibles del Carnaval 2023

El retorn de Baixada del Pajaritu i la Rua de Lluïment

està a punt per rebre el. Un Carnaval que enguany recupera el 100% dels seus actes després de dos anys a mig gas per la pandèmia, i que enguany torna a acollir les dues rues, la, espectacles, concursos i activitats per a tothom com laAquest matí, la consellera de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona, acompanyada deli ladel Carnaval 2023,, ha presentat el detall de la programació d'aquesta edició que s'iniciarà divendres 10 de febrer i s'allargarà fins dimarts 21. Solé ha manifestat la seva satisfacció per poder "tornar a reprendre actes com la Disfressa d'Or o laamb tota la seva esplendor" i ha destacat "la intensitat amb què es viu el Carnaval a casa nostra, esdevenint un carnaval referent i que cada any es supera gràcies a la seva singularitat i la forta implicació dels milers de persones, motor d'aquesta festa popular, que hi prenen part i que la fan possible amb el seu treball de gairebé tot l'any".Solé ha conclòs fent una crida "a viure en primera persona, ja sigui com a participants o com a públic, tant els actes clàssics com els més recents però que s'han convertit en indispensables per a totes nosaltres".Divendres 10 de febrer, arrenquen els actes de Carnaval i enguany ho fa amb una aposta clara pel teatre, acollint al Tarragona la comèdia Qui està mirant? Una producció en què els actors i actrius retracten la irrupció de les plataformes streaming. Els seus protagonistes,han estat també avui presents a la roda de premsa explicant el seu nou espectacle que, a dues setmanes per a l'estrena, ja ha venut bona part de les entrades.Dissabte 11 de febrer, laprotagonitzarà el vermut musical de carnaval. Tot seguit, la mateixa Sageta de Foc oferirà el 8è, que enguany, com a novetat, incorpora un segon plat:Diumenge 12, després de dos anys d'absència a causa de la pandèmia, el Carnaval de Tarragona recupera la gala de la Disfressa d'Or, la passarel·la per excel·lència que aplega les disfresses individuals més espectaculars de la festa, i sens dubte, un dels actes que ha agafat més cos al Carnaval de Tarragona.Amb més de 2.000 entrades venudes de les 3.000 posades a la venda, enguany hi participaran 14 comparses: Albada - Carpe Diem, Amics de la Part Alta, AV Residencial Palau - Torres Jordi, Comparsa Carmelites, Escola de Dansa i Comparsa Grup Aerodance, Fotem-li Canya, La Ballaruga, Magic Dansa, Nou Ritme, Petada & Peripatètics, Platinum, Sinhus Sport, Som i Serem Urban Style i Spectrum Comparsa, i la participació especial de Colours Fantasy i Disc 45.El tarragoníserà el presentador d'enguany i l'encarregat de connectar amb el públic de la Tarraco Arena amb l'humor i la seva màgia. Durant la seva trajectòria ha treballat en els creuers més grans del món, ha protagonitzat obres al Liceu i ha presentat congressos de prestigi. La cita serà a la Tarraco Arena a dos quarts de 8 del vespre.Dimarts 14 al matí, la plaça de la Font lluirà el tradicional Bastiment de la Bota i la presentació del Ninot i la Ninota, de la mà de l'Associació per a la Conservació de Figures Festives, i els Sèquits del Rei Carnestoltes i de la Reina Concubina, a càrrec de les comparses Colours Fantasy i Disc 45, respectivament.La plaça Corsini es consolida com a porta d'Entrada del Rei Carnestoltes, la seva Concubina i els Sèquits, dimecres a la tarda. El Rei i la Reina rebran la vara i oferiran a tota la ciutadania el sermó de Carnaval. Enguany es recupera la figura del Boter d'Honor, un reconeixement que recaurà en una persona o col·lectiu que ha treballat pel Carnaval de manera desinteressada i ha contribuït a aconseguir que el Carnaval de Tarragona sigui un dels millors de l'Estat.Tot seguit, el Rei Carnestoltes, la seva concubina i els seus respectius sèquits es traslladaran al Teatre Tarragona, on oferiran la seva Gala. Un espectacle, en sessió doble a les 19.30 i a les 21.30 h, ple de ball, sàtira i algunes sorpreses. Les entrades per aquest espectacle es posaran a la venda el pròxim dimarts 31 de gener.Dijous Gras no faltaran la coca de llardons, de la mà de la Colla la Bota, ni el repartiment de la botifarra d'ou tant al Mercat de Torreforta com al Central. També dijous donarà inici al Tombet del Rei Carnestoltes i la Concubina per les diferents escoles i llars infantils, que s'allargarà també divendres al matí.Abans, però, i després de l'èxit de l'any passat, el Ball de Màscares del Carnaval de Tarragona torna a l' emblemàtica Casa Joan Miret. Un esdeveniment exclusiu i d'aforament limitat on l'elegància, les màscares i la sensualitat confluiran en aquest indret reconvertit en un misteriós espai.Divendres a la tarda a la plaça Corsini, el Rei Carnestoltes i la Concubina donaran el tret de sortida a l'espectacle infantil Que peti la plaça!, de la companyia Xip Xap, i agafaran forces per fer el Tomb per les diferents seus socials.Al vespre, els Ninots prendran el relleu de l'activitat amb la Reial Farra dels Ninots, amb la què La Colla La Bota convida a conèixer racons etnogastronòmics de la ciutat acompanyats del Ninot del Rei Carnestoltes i la seva Concubina a ritme dels valencians Charanga Los Mataos fins arribar a la plaça Corsini, on tindrà lloc el fi de festa, de la mà dels Xiquets de Tarragona, a ritme de la música de la Sweet Soul Músic, Pd Peting, Dj Garrabe i Dj Petardeig. Divendres també, torna la crítica social i política de les Xirigotes al Teatre El Magatzem.Dissabte 18, el matí arribarà carregat de propostes com la ruta de Carnaval en patins, de la mà del Club Gimnàstic de Tarragona; la Gran festa de Carnaval dels Xiquets del Serrallo; el Carnaval Lila amb la Colla Jove Xiquets de Tarragona i les diferents Rues de Carnaval de Sant Pere i Sant Pau, de Sant Salvador i Sant Ramon, Torreforta i de la Part Alta. Després de dos anys d'absència, també torna la XVI Baixada del Pajaritu, de la mà de l'Associació d'Amics de la Colla Jove.A la tarda, des de l'avinguda Ramón y Cajal i cap a l'avinguda Catalunya, la Rua de l'Artesania torna amb força amb comparses, comparsers, carrosses, senyeres, penons i els Sèquits del Rei i de la Concubina per el treball que fa tants dies que hi preparen.Diumenge al matí, després de l'èxit de la primera edició, torna el darrer Polvo del Carnestoltes i la Concubina abans d'anar a judici. Una recuperació particular de la guerra de la farina (antigues batusses entre carnissers i peixaters) modernitzada i convertida en festa amb pols de colors. A la tarda, i després de dos anys d'absència, Tarragona recupera la seva Rua de Lluïment, aquest cop amb les 15 millors comparses del 2020.Dilluns, el Teatre El Magatzem acollirà el Judici del Rei Carnestoltes a càrrec de la Colla la Bóta, i aquest cop, el 17è Certamen Drag Queens & Drag Kings, repeteix per segon any al Teatre Tarragona per facilitar l'assistència de més públic, tot acollint els drags més importants del panorama nacional.El Carnaval 2023 finalitzarà dimarts 21 amb el Veredicte del concurs de comparses i el Dol, l'Enterrament i la Crema amb les comparses del dol, ploraneres, Ball de Diables, Drac, Bou, Víbria, Griu i Colla Diables Voramar del Serrallo.El cartell d'enguany és obra de Jordi Beltran i està inspirat en la Crema dels Ninots de dimarts de Dol, un moment culminant de la festa que no havia sortit mai als cartells.Com a novetat d'enguany, la imatge inclou un codi QR a partir del qual la ciutadania es pot descarregar el programa al seu aparell mòbil ja que enguany el Carnaval, com molts altres cicles culturals i festius de l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona, no comptarà amb la versió del programa en paper. Segons ha explicat la consellera Solé, "en solfa amb l'emergència climàtica, considerem que la reducció de l'ús del paper en les diferents programacions és una passa endavant en la sostenibilitat".