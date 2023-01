El robatori de la llamborda del Mercadal de Reus inspira una obra de teatre per reflexionar sobre el valor del patrimoni

Professionalitzar el teatre al Camp de Tarragona

Lahan coproduït, una obra de teatre que parteix delel juny de 2021. La peça és interpretada perque, una vegada més, agafen un "fet local" per fer-lo "universal i de tothom", comenta l'actriu a l'ACN abans d'un assaig previ.En la peça reflexionen sobre el valor del patrimoni mentre el públic assisteix a una subhasta d'una pedra. Pretenen explorar com el relat "resignifica" un tema, creant un "imaginari i una dimensió" que ens fa preguntar "a on hem anat a parar?", explica Ferran. L'obra es podrà veure eli elBàrbara Roig i Pau Ferran estaven assajant Misteriós assassinat a Manhattan, amb, quan la directora va aparèixer amb una pedra que s'havia trobat en un portal. Va proposar als actors incorporar-la en les dinàmiques d'assaig. Per sorpresa de tots, l'endemà, l'alcalde de Reus,, va anunciar que una de les llambordes de la plaça Mercadal havia estat sostreta. Amb aquests dos fets casuals, però interconnectats, van crear una obra de teatre on aborden qüestions com el patrimoni, com s'originen els rumors o "l'auge" que hi ha al voltant de, comenta Roig. "Sembla que ara qualsevol pugui resoldre un cas", afegeix.és una comèdia, "ens riem de nosaltres mateixos", diu Ferran. El públic assistirà a una subhasta en directe del Lot 5/6 pedra. Amb aquesta interacció amb els assistents volen demostrar que el "relat" és el que dona "valor" al patrimoni, explica l'actor. També pretenen reflexionar sobre quant estem disposats a pagar per aquest patrimoni o què passa si hi ha un robatori.Pel que fa a la dramatúrgia, a banda de trencar la quarta paret, s'hi podran veure monòlegs, coreografies i teatre d'objectes. Un "híbrid", defineix la directora, Carlota Grau.Tant Roig com Ferran són de Reus, igual que la directora de l'obra. Grau destaca "l'equilibri" entre ells tres. Per la directora, l'anècdota de la llamborda va servir per tractar altres qüestions "més conceptuals" que ja volien treballar prèviament. També reivindica la feina de Lo Nostro i de Pau Ferran per professionalitzar el teatre al sud de Catalunya: "el sector teatral està molt malament i a Tarragona i a Reus encara està pitjor", analitza. La directora creu que fer teatre "sense recursos i sobreexplotant", juga "en contra" del sector.El 2019, els dos actors ja van produir amb la Trono Una altra Nit sobre tot allò genuí del Camp de Tarragona com el vermut o la petroquímica. L'any passat, coincidint amb l', van incorporar la cuineraamb una adaptació teatral i culinària de Poema Inacabat de Ferrater. Per fer gira amb aquesta producció va néixer Lo Nostro, una productora que ha permès "obrir camins", conclou Grau.