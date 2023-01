La taxa d'atur al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre baixa al 9,81% l'últim trimestre de 2022

La taxa d'ha retrocedit ali lesprop d'un punt durant l'últim trimestre i se situa en el 9,81% al tancament de l'any passat. L'(EPA) havia registrat un 10,76% al final del tercer trimestre de 2022, període que coincideix amb l'estiu i la major activitat turística.Al llarg de 2022, les dades constaten també la creació de prop de 20.000 llocs de treball a la demarcació. El sector terciari és el que ha empès de forma més decisiva cap a aquest increment. Malgrat aquesta xifra, el nombre de persones a l'atur que buscaven feina va pujar també en 10.200 més, principalment a la indústria i a l'agricultura.Segons les dades fetes públiques aquest dijous per l'(INE), en el conjunt del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre la població activa total va assolir a finals de 2022 les 394.800 persones -més de 10.000 més que l'últim trimestre de 2021-: 356.000 estaven ocupades i 38.700 a l'atur -amb una xifra gairebé idèntica entre dones i homes-. Al llarg de 2022, el sector serveis -el que major pes representa amb 248.800 treballadors actius a finals de l'any passat- va guanyar 13.600 llocs i la construcció 1.800. Per contra, sectors com la indústria en va perdre 6.800 i l'agricultura 2.100.Les xifres absolutes aparentment positives del quart trimestre de l'any passat respecte l'anterior queden però matisades per la taxa d'ocupació, que només va pujar 4 centèsimes del 51,56% al 51,60%. Per sectors, i respecte el tercer trimestre de 2022, només la-18.300 llocs més- i l'-un miler més-, han registrat increments del nombre de persones ocupades. El sector de serveis, malgrat assistir al lògic desens de l'activitat un cop finalitzada la campanya turística estiuenca, ha perdut 9.500 llocs de treball i la construcció es queda igual.