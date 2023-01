S'estrena el documental «Bombes sobre Tarragona, l'atac als mercants anglesos»

Inauguració de l'exposició "Thorpeness i Stanwell"

Bombes sobre Tarragona, ara fa 85 anys

Aquest proper dimarts dia 31 de gener s'estrenarà el documental. És un dels actes principals inclosos en elque tindrà lloc ala les 7 del vespre. Dirigit per, el documental ha estat produït per la Comissió de Programes de Memòria Democràtica de l'Ajuntament de Tarragona."És un homenatge a tots els tarragonins i tarragonines que", ha destacat el conseller de Memòria Democràtica,, que ha explicat que el documental "recull els testimonis de persones que van viure aquest drama, persones que aleshores eren nens i nenes".La producció inclou imatges en moviment, fins ara desconegudes, sobre els bombardejos que l'aviació feixista italiana i alemanya van perpetrar sobre eli l', dos bucs anglesos atracats al, el 20 de gener i el 15 de març de 1938, respectivament, ara fa 85 anys. Aquests atacs aeris van causar un total de 13 víctimes mortals, 10 del Thorpeness (7 mariners britànics i 3 treballadors tarragonins del port) i 3 de l'Stanwell (2 mariners britànics i un danès, observador del comitè de No-intervenció).El funeral per les víctimes del Thorpeness, que va tenir lloc a la ciutat de Tarragona, es pot considerar gairebé un acte d'Estat, per la nodrida presència d'autoritats civils i militars republicanes: i per l'assistència d'una delegació laborista britànica que estava de visita per territori republicà. L'impacte mediàtic d'aquests atacs va ser d'abast mundial i va posar en evidència l'incompliment del pacte de No-intervenció per part dels feixistes italians i els nazis alemanys al costat de l'exèrcit franquista.La recerca duta a terme per, a més a més de fonamentar el documental, també ha servit per crear l'exposició,que s'inaugurarà el pròxim dimecres dia 1 de febrer, a les set del vespre, a l'del carrer Major. La mostra es podrà visitar fins al pròxim 5 de març.és el títol del Programa de Memòria Democràtica mitjançant el qual Tarragona reviu enguany la memòria dels bombardejos feixistes que va patir la ciutat entre els anys 1937 i 1939. En aquest període, Tarragona va patir 144 atacs aeris durant els quals van caure sobre la ciutat més de 3.800 bombes. Aquestes bombes van causar 230 víctimes mortals (166 homes i 54 dones, 15 dels quals eren menors de 14 anys) i l'enderrocament total de 74 edificis i l'afectació parcial de 522 més. Tot això, en una petita ciutat que no arribava als 35.000 habitants.