📢ATENCIÓ



🚆🔴 R13 i R14: Circulació interrompuda entre Valls i l'Espluga de Francolí per una incidència tècnica en un tren de mercaderies. S'ha establert un servei alternatiu per carretera al tram afectat. — Rodalies Catalunya (@rodalies) January 25, 2023

Laestà interrompuda entredes de tres quarts de vuit del vespre d'aquest dimecres per una incidència tècnica en un tren de mercaderies, segons ha indicatque activat la prealerta del pla d'emergències Ferrocat, ha explicat que la incidència afecta trens de les línies 13 i 14. De la seva banda, Renfe ha indicat que ha establert un servei alternatiu per carretera per cobrir el tram afectat.