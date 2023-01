Gran Festa de la Calçotada

Festa Major d'hivern de Salou

Festa Major de Sant Antoni de Vila-seca

Ruta guiada sobre la postguerra a Reus

Aquest dissabte al matí des de la plaça Catalunya de Reus sortirà una ruta guiada per conèixer alguns episodis com el final de la guerra, l’arribada de Franco a la ciutat o la instal·lació dels monuments franquistes més coneguts.

Els'omple d'activitat aquest cap de setmana, especialment amb motiu de la. Però aquest no és l'únic pla que ofereixen les diferents comarques:Aquest cap de setmana torna la Gran Festa de la Calçotada a Valls . La capital de l'Alt Camp acollirà durant dos dies, el 28 i el 29 de gener, una edició més d'un esdeveniment que espera rebre prop de 30.000 visitants i que enguany estrena un nou recorregut per la ciutat, amb el seu centre neuràlgic a l'aparcament de la Societat Agrícola, però també amb actes de tota mena arreu del barri antic.La capital de la Costa Daurada celebra aquests dies la seva festa major d'hivern , amb tota mena d'actes, tant de folklore com d'animació per als més petits, així com un concert de La Casa Azul.En la mateixa línia, Vila-seca també celebra aquests dies la seva festa major. En el seu cas, els vila-secans viuran el seu darrer cap de setmana festiu, amb plans adreçats a un públic familiar