El CAT hauria realitzat un «fraccionament indegut» en la compra de material informàtic i maquinària l'any 2018

Laha publicat un informe sobre el(CAT), en què constata un "" de contractes en l'exercici del 2018.L'òrgan fiscalitzador assegura que diversos elements de maquinari i material informàtic es van comprar "directament" i "sense un procediment de publicitat i concurrència, tot i que en el cas d'alguns proveïdors se superava l'import de la contractació menor". Segons l'escrit, aquesta incidència estaria relacionada amb lade prestacions que haurien d’haver estat "objecte d’un únic contracte".La Sindicatura assegura que aquest fraccionament indegut del contracte esdevé un incompliment dels articles 86.2, 99.2 i 118.3 de laEn l'informe, l'òrgan fiscalitzador nomena altres incidències. Entre elles, assegura que el CAT no va trametre els contractes a la Sindicatura de Comptes ni al Registre Públic de Contractes, en contra del que disposa la normativa.D'altra banda, la Sindicatura de Comptes detecta que el CAT hauria recaptat elper compte de la Generalitat i, per tant, els ingressos per venda d’aigua "haurien d’estar minorats".Finalment, òrgan fiscalitzador insta al CAT a modificar els seus estatus per "conferir a aquest ens la naturalesa de consorci". D'aquesta manera el Consorci d'Aigües de Tarragona podria disposar d’un "òrgan interventor" i estaria "subjecte al compliment de les obligacions sobre la formació i el retiment de comptes", així com a la "normativa de contractació i de retribucions del personal aplicable a les entitats públiques". En aquest sentit, la Sindicatura recorda que