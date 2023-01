El Morell facilitarà en directe els mesuraments de la qualitat de l'aire

Nivells més elevats

Un projecte de futur

Un consistori pioner

L'fa anys que està compromès amb el medi ambient i la qualitat de l'aire. De fet, és l'únic consistori que impulsa estudis periòdics en aquest sentit. Les últimes actuacions en aquest àmbit s’han dut a terme durant el darrer any, amb una inversió de 12.000 euros, i com a novetat han implicat dues universitats: d’una banda, la(UPC), amb qui el consistori treballa des de fa anys, i de l’altra, la(URV), la universitat de referència del nostre territori.“D’aquesta manera, hem pretès continuar amb la feina feta dels estudis duts a terme en els darrers anys, mantenint el compromís per tenir un ampli coneixement de quina qualitat té l’aire que respirem, dia a dia, la ciutadania morellenca i apostant per la recerca”, indica la regidora de Medi Ambient de l’Ajuntament del Morell,“El fet d’haver incorporat la URV fa que puguem abastar més qüestions i que, per tant, les conclusions a què arribem puguin ser més completes, ja que cada universitat s’ha fixat en aspectes diferents”, afegeix l’alcalde morellenc,Així, el(TecnATox) de la URV ha determinat els nivells de metalls pesants (cadmi, crom, níquel, plom, vanadi) i arsènic en aire al municipi, en comparació amb un punt control, a més d’avaluar-ne els riscos per a la salut; mentre que el(LCMA) de la UPC ha dissenyat, construït i desplegat un programa de control continuat d’episodis a través d’una xarxa de sensors en continu, que registraran els(COV) en quatre punts de l’àrea urbana. Aquest programa permetrà realitzar un control químic en episodis d’olor i molèstia durant els pròxims anys al poble.En aquest sentit, el web municipal ofereix un nou espai de visualització en directe de dades en línia, on es mostren les xifres que recullen els sensors instal·lats. Actualment, ja es pot veure al portal de transparència.L’estudi de la URV mostra com, en les tres setmanes consecutives que es van analitzar mostres, tots els elements estudiats (a excepció del vanadi) van presentar nivells significativament més elevats al municipi del Morell que a la població control. Un fet, però, que "no es pot atribuir directament a la presència del polígon petroquímic", ja que quan s’ha analitzat la procedència de l’aire que passava pels captadors no s’ha trobat relació entre l’origen de la massa d’aire i la concentració de contaminants. Així mateix, són uns. Pel que fa a l’estudi d’avaluació de riscos, "la inhalació als elements tòxics avaluats no suposaria un risc cancerigen significatiu per a la població".En el cas del treball de la UPC, en una primera fase s’ha instal·lat la xarxa de sensors en quatre punts del municipi: a l’Ajuntament del Morell, al magatzem municipal, al CAP de la població i al poliesportiu municipal. Des de llavors, l’LCMA està duent a terme la recepció i avaluació de les dades rebudes per part dels equips, per tal d’assegurar-ne un correcte funcionament i fer-hi una actuació correctiva en cas que fos necessari. Tot plegat, permetrà un control en continu i, a més llarg termini, analitzar químicament mostres preses durant episodis d’olor o molèstia, per determinar els compostos més rellevants i si poden generar un perill per a la salut.L’Ajuntament del Morell és pioner en aquest àmbit, tot plegat amb la idea de “continuar conscienciant la població del context en què ens trobem, en convivència amb la indústria química, i reivindicant lapel que fa a la qualitat de l’aire”, exposa la regidora,. Així mateix, la regidora remarca que la legislació no està actualitzada, i “si no tenim una eina que ens permeti ser més estrictes, no podem ser-ho”, planteja. L’alcalde, Eloi Calbet, destaca que des que van començar els estudis s’ha millorat força, en general, i encoratja tots els agents implicats a continuar en el mateix camí. Finalment, incideix en el fet que el consistori morellenc “assumeix una tasca de recerca i investigació que no ens és pròpia, i que hauria de dur a terme una administració superior a la nostra”.