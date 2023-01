El sindicat CATAC‑CTS denunciarà l'ICS per no reconèixer la seva convocatòria de vaga prevista pel 25 i 26 de gener

Elha anunciat que denunciarà a l'(ICS) per no "reconèixer" la seva convocatòria deprevista pel 25 i 26 de gener. Asseguren que la petició es fa formular legalment el 16 de gener i que es va fer públic al(DOGC) el passat 20 de gener, on es garantia "el servei essencial" a tots els centres sanitaris.Tot i no poder portar a terme ambdues vagues, des del sindicat alerten que "encara hi ha prou convocatòries vigents" per denunciar la situació laboral en què es troben. La manca de reconeixement per part de l'ICS no ha impedit que una desena de treballadors s'hagi concentrat aquest dimecres a les portes de l'La delegada del CATAC-CTS a l'Hospital Joan XIII de Tarragona, Marina Roig, denuncia que el sector sanitari treballa en unes "condicions precàries" des del 2008. Roig assegura que l'arribada de la pandèmia va agreujar la situació i va provocar un "sobreesforç sistemàtic de tots els professionals". Defensa que per donar un bon servei a la ciutadania és necessari "un sistema sanitari amb ràtios i professionals suficients", així com uns horaris i unes retribucions adequades a les seves competències.Paral·lelament a la concentració del CATAC-CTS, una vintena d'integrants a latambé s'han manifestat a la portes del centre hospitalari. La seva portaveu, Tamara Colàs, defensa que el moviment sorgeix "per la inconformitat i el cansament" de les infermeres i dels tècnics en cures auxiliars d'infermeria (TCAI) i poder denunciar la manca de solucions per part de les administracions.El col·lectiu es va formar el passat 6 de gener amb la premissa de ser un moviment desvinculat als sindicats, ja que consideren que no estan lluitant suficient, i amb l'objectiu de "fer-se sentir i poder dir la seva".