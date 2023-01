Un detingut per diversos robatoris a l'interior de vehicles a Constantí

Ladeha detingut una persona per diversos robatoris a l'interior de vehicles comesos a lade la mateixa localitat. L'autor va ser sorprès dintre d'un cotxe manipulant i sostraient diversos objectes.D'altra banda, s'han detingut a dues persones més que tenien diverses ordres de detenció acordades per les autoritats judicials. En un altre ordre, la Policia Local ha instruït quatre atestats policials per conduir sense haver obtingut mai el permís de conducció, així com diverses denúncies administratives per conduir sense assegurança de responsabilitat civil (AOV) i inspecció tècnica de vehicles (ITV).