La URV obté 2 milions per impulsar quatre projectes internacionals sobre computació al núvol i intel·ligència artificial

La, a través del programa, ha concedit de cop quatre projectes internacionals amb la participació activa de la, que apareix com coordinadora en tres.Són projectes al voltant de la computació al núvol i la intel·ligència artificial, i suposen un important incentiu per al grup de recerca(Cloudlab) del departament d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques, liderat pel catedràtic. Conjuntament, tenen un pressupost de 13.618.582 euros, 2.092.600 dels quals corresponen a la URV.El projecte Cloudstars té per objectiu innovar en el núvol desenvolupant aplicacions amb tècniques d’intel·ligència artificial i compta amb la participació de quinze universitats europees i de quatre empreses, entre les quals. El passat 12 de gener les persones que integren el projecte van participar del kick-off -la primera reunió conjunta- a les instal·lacions de la Universitat.Foto de grup de la primera reunió del projecte Cloudstars.Els altres dos projectes coordinats per la URV són Cloudskin i Neardata, i també compten amb la implicació de diverses universitats i empreses i començaran oficialment els dies 1, 2 i 3 de febrer, també a Tarragona. Cloudskin és un projecte sobre virtualització adaptativa als límits del núvol, mentre que el Neardata té com a objectiu dissenyar una plataforma per apropar les dades extremes, és a dir, permetre’n l’anàlisi i el processament sense necessitat de dominar els llenguatges de programació.El quart projecte,, és un programari d’extracció de dades extremes. En aquest cas, la URV hi participa com a col·laborador, aportant l’experiència acumulada en l’extreme data, que va un pas més enllà deli que fa referència a la gran quantitat i complexitat de les dades que es van acumulant contínuament a Internet, cosa que obliga a cercar noves eines per gestionar-les.Els projectes concedits, que es van iniciar l’1 de gener, tenen una vigència de 36 mesos, fins el 31 de desembre de 2025, excepte el Cloudstars, que durarà un any més.