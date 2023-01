La normalitat també torna a la Gran Festa de la Calçotada de Valls

Una família japonesa visitant la Festa de la Calçotada de Valls. Foto: Anna Ferràs

Aquest cap de setmana torna la Gran Festa de la. La capital de l'acollirà una edició més d'un esdeveniment que espera rebre prop dei que enguany estrena unEn total, s'oferiranentre les places del Blat, de l’Oli i el Pati, mentre que l'àrea central es trobarà a l'aparcament de la, a tocar de l’. El seu preu és de 12 euros per 12 calçots, acompanyats per una terrina amb salsa de, una ampolla de, pa, pitet de roba, taronja i una ampolla d’aigua.I és que a banda del repartiment dels paquets, l'aparcament de la Societat Agrícola servirà també com a punt de trobada, amb taules, cadires, brasa per coure carn, concerts i altres actuacions. En tot el recorregut s'hi instal·laran cartells per indicar els diferents espais i com arribar-hi. Per exemple, a la plaça del Pati hi haurà la Mostra de la Cuina del Calçot, l’espai del vi de la DO Tarragona, Tasta l’Alt Camp, venda i degustació de productes típics de la comarca. A partir de la 1 de la tarda es durà a terme eli posteriorment el lliurament de premis de tots els concursos de la. A laes durà a terme el 35è Concurs de Cultivadors de Calçots i Concurs de la mota més grossa de calçots IGP Calçot de Valls, i el 31è Concurs de Salsa de la Calçotada de Valls.Per la seva banda, a la plaça de l’Oli es faran demostracions de coure calçots a la graella, hi haurà parades i elements al·legòrics a la Calçotada, venda de manats de calçots tendres i venda de carn i llonganissa de Valls a les botigues especialitzades.