Una llevadora de la Xarxa Santa Tecla de Tarragona: «El nostre sector està a l'UCI i no sé si remuntarà»

Allau de jubiliacions

Augmenta la síndrome del treballador cremat

Elalerta de la situació "crítica" que viuen lesde la demarcació davant la manca de personal. Asseguren que, actualment,per assegurar l’atenció a les dones i a les famílies.La seva portaveu,, lamenta que fa anys que arrossen aquesta problemàtica, però que ara, amb l'augment de les jubilacions, s'ha convertit en "insostenible". Per la seva banda, una de les llevadores de lade, considera que "el sector està a l'" i es mostra preocupada davant una possible desaparició de la professió.Actualment,compta amb una ràtio de llevadores d'1,8 per cada 10.000 habitants, malgrat que la ràtio recomanada pels països europeus que formen part de l'(OCDE) és del 3,2. Es tracta de la meitat de llevadores que cada centre sanitari hauria de tenir per poder oferir el seu servei al conjunt de la ciutadania.Per aquest motiu, el 70% de les llevadores del Camp de Tarragona i leses veuen obligades a treballar en més d’un lloc – sala de parts, atenció primària, docència, hospitals, entre altres – i en alguns casos arriben a superar les, segons apunta l'última enquesta portada a terme des del col·legi.L'estudi també destaca que aquesta manca de personal ha provocat la reducció de prop del 90% d'algunes de les activitats assistencials. Segons les enquestades, els serveis que s'han vist més afectats han estat la disminució del temps d’acompanyament a les dones durant el part i postpart, la desaparició de la figura de la llevadora a les plantes de maternitat, així com la reducció de les hores d'assessorament i educació sanitària pel que fa als temes lligats a la lactància, la menopausa, la preparació al naixement, entre altres.Segons la vocal llevadora del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Tarragona (CODITA), Gemma Martínez, "no es formen suficients professionals" per cobrir totes les vacants i poder assegurar el relleu generacional. Una problemàtica a la qual ara s'hi suma l'allau de jubilacions que es produiran en els pròxims quatre anys. Segons Martínez, es tracta d'un 17,34% de les llevadores que, actualment, estan col·legiades a la demarcació de Tarragona. A més, des del col·legi estan convençuts que "aquestes places no es cobriran en la seva totalitat".La preocupació es compartida pel conjunt de les treballadores de la demarcació. A Tarragona, la Maite Subirats, llevadora de la Xarxa Santa Tecla, es mostra bastant crítica amb la situació que viu el sector. "Sento que la meva professió està a l'UCI i no sé si la remuntaran", lamenta Subirats. Considera que "costarà bastants anys" que es formin els professionals "suficients per poder substituir tota la gent que es jubilarà" i demana a les administracions que "busquin una sortida" per poder formar un major nombre de llevadores "en pocs anys".D'altra banda, Subirats també denuncia que "la figura de la llevadora sempre ha estat poc valorada" i que això ha propiciat un major intrusisme laboral. De fet, segons l'enquesta del CODITA, un 75% de les llevadores de la demarcació coneixen algun cas d’intrusisme professional i en el 69% dels casos, la persona en qüestió no tenia cap formació reglada.La situació "límit" que viuen les llevadores des de fa anys ha comportat que el 67% d'aquestes tinguin el síndrome del treballador cremat. "En aquest context, no és estrany que moltes llevadores demanin reduccions de jornada o marxin a altres països amb millors condicions laborals o, fins i tot, es plantegin canviar de professió", explica la vocal del CODITA, Gemma Martínez.Per tot plegat, des de CODITA asseguren que "estan treballant conjuntament amb altres col·legis d’infermeria de Catalunya, associacions i el Consejo General de Enfermeria, perquè les administracions autonòmica i estatal posin solució a aquesta problemàtica" que consideren que "en breu serà insostenible" i que tindrà "conseqüències sobre la salut de les persones".