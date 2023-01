Liciten les obres per urbanitzar el polígon de Montblanc on s'instal·larà el centre logístic de Bon Preu

L'empresa pública Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques,, ha iniciat el procés de licitació del projecte d'execució de les obres d'urbanització de la primera fase del, on s'instal·larà el centre logístic de. Compta amb un pressupost de licitació d'Les obres s'hauran d’executar en un termini d’un any i cinc mesos i les empreses constructores que vulguin optar a la materialització d'aquest projecte poden presentar les seves propostes fins el pròxim 27 de febrer. Una vegada adjudicats els treballs es preveu que les obres a la nova zona industrial de Montblanc s’iniciïn a partir del mes d’abril.Més endavant, encara que no hagin finalitzat aquestes obres, Bon Preu podrà desenvolupar les obres d'urbanització de laamb una inversió de 97,8 milions d'euros, pel que fa a la seva primera fase. L'aprovació definitiva del projecte d'urbanització de CIMALSA implica, de manera automàtica, l'aportació de 385.000 euros per part de CIMALSA a l’Ajuntament de Montblanc.