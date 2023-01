Els treballadors dels aparcaments municipals també es queixen de falta de negociació amb Fortuny i aquest ho nega

Nova queixa sindical a l'empresa municipal fusionada d'autobusos i aparcaments de Tarragona. En aquest cas, són aquests darrers, que protesten perquè no es contempli la seva integració en el conveni de l'Empresa Municipal de Tranports i es vulgui prorrogar en règim d'ultraactivitat el conveni de l'AMT, empresa ja inexistent.Des de l'Ajuntament, aquest dimarts s'ha emès un comunicat desmentint "categòricament" l'afirmació que l'empresa "no vol seure a negociar". "L'EMT, salvaguardant el dret sindical i de negociació en igualtat de condicions de totes les faccions sindicals, ha d'abordar la negociació del conveni de forma conjunta i alhora amb tots els representants legitims de cada sindicat. I així ho hem fet. Durant aquest mesos, ha estat l'empresa la qual ha convocat a la part social a seure a les taules de negociació per seguir treballant el nou conveni. Davant de la petició unilateral de l'USOC i CCOO, que demana una taula de negociació en paral·lel i deixant de banda altres seccions sindicals, l'empresa, marcat per un criteri d'igualtat i buscant en tot moment la legitimitat dels interlocutors de la part social, no pot deixar a cap secció sindical fora de les negociacions, i per tant, no podem convocar reunions sectorials de forma individualitzada amb cadascun dels representats sindicals", diuen en el mateix text."Volem remarcar que tots els punts de la negociació que estaven a la nostra mà s'han resolt, i que en tot moment hem respectat i dut a terme allò al què ens havíem compromès: s'han millorat les infraestructures de les instal·lacions; s’ha donat cobertura per cobrir els serveis auxiliars vigilants amb personal intern de l’empresa; i s’han afegit 21 hores al saldo d’hores a recuperar de tot el personal de l’empresa, que equival a tres dies més de permís a l’any".A més, des de l'EMT remarquen que "les demanades que no s'han vist satisfetes depenen directament de l'ampliació de la taxa de reposició del personal estructural de l’empresa. En aquest sentit, cal remarcar que l’EMT i l’Ajuntament han fet tots els passos necessaris davant el Ministeri d¡Hisenda i estan a l’espera de la seva resolució".