Torna pel seu compte una dona de 71 anys que havia desaparegut tota una nit a Tarragona

A Tarragona, 14 dotacions #Bomberscat una d'elles aèria #MAER fem suport a @mossos en la recerca d'una dona extraviada al riu Sènia. Acostuma a caminar per Campclar, Torreforta i La Canonja. Té 71 anys i alguns problemes de salut. La família la va trobar a faltar ahir a la tarda — Bombers (@bomberscat) January 24, 2023

Elsbuscaven aquest dimarts unaque havia desaparegut el dia anterior pels voltants de, segons han informat els. La dona, que té alguns problemes de salut, està acostumada ai s'hauria extraviat quan caminava pels volts delEls Bombers van rebre l'avís cap a tres quarts d'onze de la nit d'aquest dilluns i hi han treballat tota la nit amb efectius terrestres i del grup caní. Aquest matí s'han afegit més operatiu i cap al migdia hi treballaven 14 dotacions, una d'elles aèria. Des de mig matí, Bombers ha reorientat la recerca cap aSegons ha informat posteriorment el cos dels Mossos d'Esquadra, la dona hauria tornat pel seu propi compte al seu domicili, sana i estàlvia, i físicament es troba bé. Per tant, s'ha donat per finalitzat el dispositiu de recerca.